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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек - РИА Новости, 20.09.2022
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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек - РИА Новости, 20.09.2022
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек
Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове увеличилось до 18 человек, среди них трое подростков, сообщила... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:32
2022-09-20T06:32
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове увеличилось до 18 человек, среди них трое подростков, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутка протаранила световую опору на улице Политехнической в Октябрьском районе Саратова в понедельник около 18.00 (17.00 мск). В главке МВД отметили, что микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что в результате ДТП госпитализированы 15 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Ранее Захарова сообщала, что среди пострадавших двое подростков."Данные по пострадавшим в ДТП на Политехнической: 17 человек госпитализированы... Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена", - сказала Захарова журналистам.Она уточнила, что среди госпитализированных 13 пассажирок, включая двух 16-летних и одну 17-летнюю девушку, а также четверо мужчин, включая водителя 1969 года рождения.Прокуратура и следствие проводят проверки по факту ДТП с маршруткой. Также муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" совместно с перевозчиком начали служебное расследование.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
06:32 20.09.2022
 
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове увеличилось до 18 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Саратовской областиМаршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове
Маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Саратовской области
Маршрутный микроавтобус протаранил опору освещения в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове увеличилось до 18 человек, среди них трое подростков, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.
Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутка протаранила световую опору на улице Политехнической в Октябрьском районе Саратова в понедельник около 18.00 (17.00 мск). В главке МВД отметили, что микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что в результате ДТП госпитализированы 15 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Ранее Захарова сообщала, что среди пострадавших двое подростков.
"Данные по пострадавшим в ДТП на Политехнической: 17 человек госпитализированы... Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена", - сказала Захарова журналистам.
Она уточнила, что среди госпитализированных 13 пассажирок, включая двух 16-летних и одну 17-летнюю девушку, а также четверо мужчин, включая водителя 1969 года рождения.
Прокуратура и следствие проводят проверки по факту ДТП с маршруткой. Также муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" совместно с перевозчиком начали служебное расследование.

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