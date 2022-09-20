https://ria.ru/20220920/dtp-1818021771.html

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек - РИА Новости, 20.09.2022

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18 человек

Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове увеличилось до 18 человек, среди них трое подростков, сообщила... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:32

2022-09-20T06:32

2022-09-20T06:32

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове увеличилось до 18 человек, среди них трое подростков, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутка протаранила световую опору на улице Политехнической в Октябрьском районе Саратова в понедельник около 18.00 (17.00 мск). В главке МВД отметили, что микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что в результате ДТП госпитализированы 15 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Ранее Захарова сообщала, что среди пострадавших двое подростков."Данные по пострадавшим в ДТП на Политехнической: 17 человек госпитализированы... Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена", - сказала Захарова журналистам.Она уточнила, что среди госпитализированных 13 пассажирок, включая двух 16-летних и одну 17-летнюю девушку, а также четверо мужчин, включая водителя 1969 года рождения.Прокуратура и следствие проводят проверки по факту ДТП с маршруткой. Также муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" совместно с перевозчиком начали служебное расследование.

https://ria.ru/20220919/dtp-1817753414.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, саратов