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Ульяновские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Ульяновские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.08.2022
Ульяновские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:17
2022-08-22T09:17
2022-08-22T09:17
происшествия
ульяновская область
киргизия
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САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным МВД, водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками. В ДТП погибли 16 человек, среди которых 14 - граждане Киргизии. Еще трое человек были госпитализированы в тяжелом состоянии."Пациенты переведены в ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. В настоящее время находятся в отделении реанимации, специалистами учреждения оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что все трое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
2022-08-22T09:17
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновская область, киргизия, видео
Происшествия, Ульяновская область, Киргизия
Ульяновские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
2022-08-22T09:17
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PT0M28S
Ульяновские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновской области находятся в реанимации
САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Авария произошла на трассе в Ульяновской области
в воскресенье. По данным МВД, водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками. В ДТП погибли 16 человек, среди которых 14 - граждане Киргизии
. Еще трое человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.
"Пациенты переведены в ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. В настоящее время находятся в отделении реанимации, специалистами учреждения оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что все трое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.