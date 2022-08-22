https://ria.ru/20220822/dtp-1811201242.html

Ульяновские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Ульяновские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.08.2022

Ульяновские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:17

2022-08-22T09:17

2022-08-22T09:17

происшествия

ульяновская область

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811131957_0:52:548:360_1920x0_80_0_0_ef5c4d3908d5c59fa7bc1d76aaf85d72.jpg

САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Трое пострадавших в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным МВД, водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками. В ДТП погибли 16 человек, среди которых 14 - граждане Киргизии. Еще трое человек были госпитализированы в тяжелом состоянии."Пациенты переведены в ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. В настоящее время находятся в отделении реанимации, специалистами учреждения оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что все трое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

ульяновская область

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области 2022-08-22T09:17 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, киргизия, видео