Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/dtp-1805940064.html
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 29.07.2022
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП
Легковой автомобиль на Кубани выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, пятеро человек, включая трёх детей, погибли на месте, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:44
2022-07-29T18:45
происшествия
авто
краснодарский край
тимашевский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль на Кубани выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, пятеро человек, включая трёх детей, погибли на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.По данным ведомства происшествие произошло в станице Роговская Тимашёвского района."Предварительно автомобиль выехал на полосу встречного движения, столкнулся с фурой, двое пожилых людей и трое несовершеннолетних внуков скончались", - сказали в ведомстве.Как рассказали РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю, на место выехали следователи. По уточненным данным прокуратуры края, ЧП произошло в 15.20 на дороге Роговская-Приморско-Ахтарск, попавшие в аварию ехали на юг из Санкт-Петербурга, несовершеннолетним пассажирам легкового автомобиля было 7,11 и 13 лет.
https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html
краснодарский край
тимашевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, краснодарский край, тимашевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
17:44 29.07.2022 (обновлено: 18:45 29.07.2022)
 
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

Пять человек, включая троих детей, погибли на Кубани при вылете автомобиля на встречную

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль на Кубани выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, пятеро человек, включая трёх детей, погибли на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства происшествие произошло в станице Роговская Тимашёвского района.
"Предварительно автомобиль выехал на полосу встречного движения, столкнулся с фурой, двое пожилых людей и трое несовершеннолетних внуков скончались", - сказали в ведомстве.
Как рассказали РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю, на место выехали следователи. По уточненным данным прокуратуры края, ЧП произошло в 15.20 на дороге Роговская-Приморско-Ахтарск, попавшие в аварию ехали на юг из Санкт-Петербурга, несовершеннолетним пассажирам легкового автомобиля было 7,11 и 13 лет.
ДТП на автомобильной дороге Дон в Павловском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 22:26
ДТП в России в 2022 году
 
ПроисшествияАвтоКраснодарский крайТимашевский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала