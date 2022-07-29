https://ria.ru/20220729/dtp-1805940064.html

В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 29.07.2022

В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП

Легковой автомобиль на Кубани выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, пятеро человек, включая трёх детей, погибли на месте, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:44

2022-07-29T17:44

2022-07-29T18:45

происшествия

авто

краснодарский край

тимашевский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль на Кубани выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, пятеро человек, включая трёх детей, погибли на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.По данным ведомства происшествие произошло в станице Роговская Тимашёвского района."Предварительно автомобиль выехал на полосу встречного движения, столкнулся с фурой, двое пожилых людей и трое несовершеннолетних внуков скончались", - сказали в ведомстве.Как рассказали РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю, на место выехали следователи. По уточненным данным прокуратуры края, ЧП произошло в 15.20 на дороге Роговская-Приморско-Ахтарск, попавшие в аварию ехали на юг из Санкт-Петербурга, несовершеннолетним пассажирам легкового автомобиля было 7,11 и 13 лет.

https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html

краснодарский край

тимашевский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, краснодарский край, тимашевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)