https://ria.ru/20220729/dtp-1805940064.html
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 29.07.2022
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП
Легковой автомобиль на Кубани выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, пятеро человек, включая трёх детей, погибли на месте, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:44
2022-07-29T17:44
2022-07-29T18:45
происшествия
авто
краснодарский край
тимашевский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 29 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль на Кубани выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой, пятеро человек, включая трёх детей, погибли на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.По данным ведомства происшествие произошло в станице Роговская Тимашёвского района."Предварительно автомобиль выехал на полосу встречного движения, столкнулся с фурой, двое пожилых людей и трое несовершеннолетних внуков скончались", - сказали в ведомстве.Как рассказали РИА Новости в СУСК РФ по Краснодарскому краю, на место выехали следователи. По уточненным данным прокуратуры края, ЧП произошло в 15.20 на дороге Роговская-Приморско-Ахтарск, попавшие в аварию ехали на юг из Санкт-Петербурга, несовершеннолетним пассажирам легкового автомобиля было 7,11 и 13 лет.
https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодарский край, тимашевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
17:44 29.07.2022 (обновлено: 18:45 29.07.2022)
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП
Пять человек, включая троих детей, погибли на Кубани при вылете автомобиля на встречную