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Автобус, попавший в ДТП на Кубани, не прошел предрейсовый осмотр
Автобус, попавший в ДТП на Кубани, не прошел предрейсовый осмотр - РИА Новости, 18.06.2022
Автобус, попавший в ДТП на Кубани, не прошел предрейсовый осмотр
Пассажирский автобус, попавший в ДТП со студентами на Кубани в посёлке Мезмай, предрейсовый осмотр не проходил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T21:13
2022-06-18T21:13
2022-06-18T21:39
происшествия
авто
краснодарский край
апшеронский район
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Пассажирский автобус, попавший в ДТП со студентами на Кубани в посёлке Мезмай, предрейсовый осмотр не проходил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалёку от посёлка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля."Предрейсовый осмотр автобус не проходил", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщал оперштаб Кубани, пострадавших при ДТП оказалось 16 человек, из них 4 находятся в состоянии средней степени тяжести, двое их которых студенты.
https://ria.ru/20220609/sochi-1794399439.html
краснодарский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, краснодарский край, апшеронский район
21:13 18.06.2022 (обновлено: 21:39 18.06.2022)
Автобус, попавший в ДТП на Кубани, не прошел предрейсовый осмотр
Прокуратура: автобус, попавший в ДТП на Кубани, не проходил предрейсовый техосмотр