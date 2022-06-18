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Автобус, попавший в ДТП на Кубани, не прошел предрейсовый осмотр

Автобус, попавший в ДТП на Кубани, не прошел предрейсовый осмотр - РИА Новости, 18.06.2022

Автобус, попавший в ДТП на Кубани, не прошел предрейсовый осмотр

Пассажирский автобус, попавший в ДТП со студентами на Кубани в посёлке Мезмай, предрейсовый осмотр не проходил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T21:13

2022-06-18T21:13

2022-06-18T21:39

происшествия

авто

краснодарский край

апшеронский район

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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Пассажирский автобус, попавший в ДТП со студентами на Кубани в посёлке Мезмай, предрейсовый осмотр не проходил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалёку от посёлка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля."Предрейсовый осмотр автобус не проходил", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщал оперштаб Кубани, пострадавших при ДТП оказалось 16 человек, из них 4 находятся в состоянии средней степени тяжести, двое их которых студенты.

https://ria.ru/20220609/sochi-1794399439.html

краснодарский край

апшеронский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, краснодарский край, апшеронский район