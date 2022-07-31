16:49 31.07.2022 (обновлено: 16:51 31.07.2022)
СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье
СК начал проверку после ДТП с участием маршрутного такси "Газель" на Ставрополье
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края проводят проверку после ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погибли шесть и пострадали четыре человека, сообщает региональное СУСК РФ.
Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек доставлены в больницу. Позже один пострадавший скончался в больнице.
"В результате ДТП пострадало 10 человек, из них 6 человек погибло, в том числе ребенок. В больнице находится 4 человека, в том числе 1 ребенок. В Петровском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по Ставропольскому краю по данному факту начата проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По результатам проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение.