https://ria.ru/20220731/dtp-1806238878.html

СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье

СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье - РИА Новости, 31.07.2022

СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье

Следственные органы Ставропольского края проводят проверку после ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погибли шесть и пострадали четыре... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:49

2022-07-31T16:49

2022-07-31T16:51

происшествия

авто

ставропольский край

ставрополь

астрахань

угибдд

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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края проводят проверку после ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погибли шесть и пострадали четыре человека, сообщает региональное СУСК РФ.Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек доставлены в больницу. Позже один пострадавший скончался в больнице."В результате ДТП пострадало 10 человек, из них 6 человек погибло, в том числе ребенок. В больнице находится 4 человека, в том числе 1 ребенок. В Петровском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по Ставропольскому краю по данному факту начата проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По результатам проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220730/delo-1806147981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, ставропольский край, ставрополь, астрахань, угибдд, chevrolet