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СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье - РИА Новости, 31.07.2022
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СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье
СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье - РИА Новости, 31.07.2022
СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье
Следственные органы Ставропольского края проводят проверку после ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погибли шесть и пострадали четыре... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:49
2022-07-31T16:51
происшествия
авто
ставропольский край
ставрополь
астрахань
угибдд
chevrolet
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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края проводят проверку после ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погибли шесть и пострадали четыре человека, сообщает региональное СУСК РФ.Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек доставлены в больницу. Позже один пострадавший скончался в больнице."В результате ДТП пострадало 10 человек, из них 6 человек погибло, в том числе ребенок. В больнице находится 4 человека, в том числе 1 ребенок. В Петровском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по Ставропольскому краю по данному факту начата проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По результатам проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение.
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происшествия, авто, ставропольский край, ставрополь, астрахань, угибдд, chevrolet
16:49 31.07.2022 (обновлено: 16:51 31.07.2022)
 
СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки на Ставрополье

СК начал проверку после ДТП с участием маршрутного такси "Газель" на Ставрополье

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края проводят проверку после ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погибли шесть и пострадали четыре человека, сообщает региональное СУСК РФ.
Днем в воскресенье на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек доставлены в больницу. Позже один пострадавший скончался в больнице.
"В результате ДТП пострадало 10 человек, из них 6 человек погибло, в том числе ребенок. В больнице находится 4 человека, в том числе 1 ребенок. В Петровском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по Ставропольскому краю по данному факту начата проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По результатам проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияАвтоСтавропольский крайСтавропольАстраханьУГИБДДChevrolet
 
 
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