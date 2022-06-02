https://ria.ru/20220602/dtp-1792584852.html
В Кемеровской области микроавтобус попал в ДТП, 13 человек пострадали
В Кемеровской области микроавтобус попал в ДТП, 13 человек пострадали - РИА Новости, 02.06.2022
В Кемеровской области микроавтобус попал в ДТП, 13 человек пострадали
Рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области, пострадали 13 человек, рассказал РИА... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:02
2022-06-02T12:02
2022-06-02T13:08
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области, пострадали 13 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 203-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" столкнулись рейсовый микроавтобус с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 13 человек ", - сказал собеседник агентства.Микроавтобус следовал из Новосибирска в Кемерово. Обстоятельства происшествия выясняются.Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно установлено, что водитель "Камаза" с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и столкнулся с попутным микроавтобусом Mercedes, а тот зацепил встречный автомобиль Scania.В салоне микроавтобуса находились 14 человек, четверо из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, еще 6 пассажиров обратились за медицинской помощью на месте.
https://ria.ru/20220530/arest-1791883720.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
12:02 02.06.2022 (обновлено: 13:08 02.06.2022)
В Кемеровской области микроавтобус попал в ДТП, 13 человек пострадали
Микроавтобус попал в ДТП на трассе "Сибирь" в Кемеровской области, 13 человек пострадали
КЕМЕРОВО/МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области, пострадали 13 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 203-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" столкнулись рейсовый микроавтобус с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 13 человек ", - сказал собеседник агентства.
Микроавтобус следовал из Новосибирска
в Кемерово
. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно установлено, что водитель "Камаза" с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и столкнулся с попутным микроавтобусом Mercedes
, а тот зацепил встречный автомобиль Scania.
В салоне микроавтобуса находились 14 человек, четверо из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, еще 6 пассажиров обратились за медицинской помощью на месте.