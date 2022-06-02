https://ria.ru/20220602/dtp-1792584852.html

В Кемеровской области микроавтобус попал в ДТП, 13 человек пострадали

В Кемеровской области микроавтобус попал в ДТП, 13 человек пострадали - РИА Новости, 02.06.2022

В Кемеровской области микроавтобус попал в ДТП, 13 человек пострадали

Рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области, пострадали 13 человек, рассказал РИА... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:02

2022-06-02T12:02

2022-06-02T13:08

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области, пострадали 13 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 203-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" столкнулись рейсовый микроавтобус с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 13 человек ", - сказал собеседник агентства.Микроавтобус следовал из Новосибирска в Кемерово. Обстоятельства происшествия выясняются.Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно установлено, что водитель "Камаза" с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и столкнулся с попутным микроавтобусом Mercedes, а тот зацепил встречный автомобиль Scania.В салоне микроавтобуса находились 14 человек, четверо из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, еще 6 пассажиров обратились за медицинской помощью на месте.

https://ria.ru/20220530/arest-1791883720.html

кемеровская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область