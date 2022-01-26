https://ria.ru/20220126/dtp-1769625377.html

В Петербурге четырнадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Петербурге четырнадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 26.01.2022

В Петербурге четырнадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой

Четырнадцать человек пострадали при столкновении фуры и маршрутного автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:31

2022-01-26T15:31

2022-01-26T15:31

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при столкновении фуры и маршрутного автобуса в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.По данным пресс-службы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, 13 человек получили травмы средней степени тяжести.В среду около 11.00 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары в Петербурге маршрутный автобус "ПАЗ" совершил столкновение с фурой с прицепом. Как сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в реанимации находится один из пострадавших водителей.

https://ria.ru/20220126/dtp-1769544409.html

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2022

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происшествия, санкт-петербург