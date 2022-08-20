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Число погибших в ДТП в Дагестане достигло восьми - РИА Новости, 20.08.2022
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Число погибших в ДТП в Дагестане достигло восьми
Число погибших в ДТП в Дагестане достигло восьми - РИА Новости, 20.08.2022
Число погибших в ДТП в Дагестане достигло восьми
Число погибших после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана возросло до восьми, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:56
2022-08-20T11:56
происшествия
ford motor
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 авг — РИА Новости. Число погибших после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана возросло до восьми, сообщает пресс-служба МВД региона.Ранее пресс-служба МВД региона сообщила, что микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице. В Минздраве региона сообщили, что пострадавшие находятся в критическом состоянии."В результате ДТП водитель "Ford Transit" и его 6 пассажиров в возрасте 11, 18, 48, 51, 54 и 66 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель фуры и ещё 5 пассажиров "Ford Transit", в том числе 10-летний ребёнок, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу, где в последующем одна из пострадавших, 46-летняя женщина, скончалась", — говорится в сообщении.
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происшествия, ford motor, республика дагестан
Происшествия, Ford Motor, Республика Дагестан
11:56 20.08.2022
 
Число погибших в ДТП в Дагестане достигло восьми

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане достигло восьми

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 20 авг — РИА Новости. Число погибших после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана возросло до восьми, сообщает пресс-служба МВД региона.
Ранее пресс-служба МВД региона сообщила, что микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице. В Минздраве региона сообщили, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 15:37
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
"В результате ДТП водитель "Ford Transit" и его 6 пассажиров в возрасте 11, 18, 48, 51, 54 и 66 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель фуры и ещё 5 пассажиров "Ford Transit", в том числе 10-летний ребёнок, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу, где в последующем одна из пострадавших, 46-летняя женщина, скончалась", — говорится в сообщении.
 
ПроисшествияFord MotorРеспублика Дагестан
 
 
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