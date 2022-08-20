https://ria.ru/20220820/dtp-1810945237.html

Число погибших в ДТП в Дагестане достигло восьми

Число погибших в ДТП в Дагестане достигло восьми - РИА Новости, 20.08.2022

Число погибших в ДТП в Дагестане достигло восьми

Число погибших после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана возросло до восьми, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:56

2022-08-20T11:56

2022-08-20T11:56

происшествия

ford motor

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 авг — РИА Новости. Число погибших после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ногайском районе Дагестана возросло до восьми, сообщает пресс-служба МВД региона.Ранее пресс-служба МВД региона сообщила, что микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, погибли семь человек, пятеро в больнице. В Минздраве региона сообщили, что пострадавшие находятся в критическом состоянии."В результате ДТП водитель "Ford Transit" и его 6 пассажиров в возрасте 11, 18, 48, 51, 54 и 66 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель фуры и ещё 5 пассажиров "Ford Transit", в том числе 10-летний ребёнок, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу, где в последующем одна из пострадавших, 46-летняя женщина, скончалась", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220819/dtp-1810778547.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ford motor, республика дагестан