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В ДТП в Белгородской области погибли семь человек - РИА Новости, 28.10.2022
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В ДТП в Белгородской области погибли семь человек
В ДТП в Белгородской области погибли семь человек - РИА Новости, 28.10.2022
В ДТП в Белгородской области погибли семь человек
Семь человек погибли, трое пострадали в аварии пассажирской "Газели" с бензовозом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:40
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
гибдд мвд рф
россия
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, трое пострадали в аварии пассажирской "Газели" с бензовозом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что бригады скорой медицинской помощи уже выехали на место и вся необходимая медицинская помощь будет оказана. Глава области дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии.Следственными органами СУСК РФ по Белгородской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. "Предварительно установлено, 28 октября 2022 года около 18.00 часов на участке трассы Шебекино-Короча в районе села Купино Шебекинского района Белгородской области микроавтобус "Газель" допустил столкновение с грузовым бензовозом, находившимся на обочине автодороги" - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Прокуратурой области организована проверка по сообщению о произошедшем ДТП, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и требований безопасности при перевозке людей.
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белгородская область
россия
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, гибдд мвд рф, россия, купино
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ГИБДД МВД РФ, Россия, Купино
19:40 28.10.2022 (обновлено: 22:19 28.10.2022)
 
В ДТП в Белгородской области погибли семь человек

В ДТП в Белгородской области с участием "газели" и бензовоза погибли семь человек

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, трое пострадали в аварии пассажирской "Газели" с бензовозом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Страшная авария в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о 7 погибших и 3 пострадавших", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бригады скорой медицинской помощи уже выехали на место и вся необходимая медицинская помощь будет оказана. Глава области дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии.
Следственными органами СУСК РФ по Белгородской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. "Предварительно установлено, 28 октября 2022 года около 18.00 часов на участке трассы Шебекино-Короча в районе села Купино Шебекинского района Белгородской области микроавтобус "Газель" допустил столкновение с грузовым бензовозом, находившимся на обочине автодороги" - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратурой области организована проверка по сообщению о произошедшем ДТП, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и требований безопасности при перевозке людей.
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