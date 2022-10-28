https://ria.ru/20221028/dtp-1827658007.html

В ДТП в Белгородской области погибли семь человек

В ДТП в Белгородской области погибли семь человек - РИА Новости, 28.10.2022

В ДТП в Белгородской области погибли семь человек

Семь человек погибли, трое пострадали в аварии пассажирской "Газели" с бензовозом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:40

2022-10-28T19:40

2022-10-28T22:19

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, трое пострадали в аварии пассажирской "Газели" с бензовозом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он уточнил, что бригады скорой медицинской помощи уже выехали на место и вся необходимая медицинская помощь будет оказана. Глава области дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии.Следственными органами СУСК РФ по Белгородской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. "Предварительно установлено, 28 октября 2022 года около 18.00 часов на участке трассы Шебекино-Короча в районе села Купино Шебекинского района Белгородской области микроавтобус "Газель" допустил столкновение с грузовым бензовозом, находившимся на обочине автодороги" - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Прокуратурой области организована проверка по сообщению о произошедшем ДТП, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и требований безопасности при перевозке людей.

https://ria.ru/20221028/dtp-1827427809.html

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