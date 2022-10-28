19:40 28.10.2022 (обновлено: 22:19 28.10.2022)
В ДТП в Белгородской области погибли семь человек
В ДТП в Белгородской области с участием "газели" и бензовоза погибли семь человек
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, трое пострадали в аварии пассажирской "Газели" с бензовозом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Страшная авария в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о 7 погибших и 3 пострадавших", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бригады скорой медицинской помощи уже выехали на место и вся необходимая медицинская помощь будет оказана. Глава области дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии.
Следственными органами СУСК РФ по Белгородской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. "Предварительно установлено, 28 октября 2022 года около 18.00 часов на участке трассы Шебекино-Короча в районе села Купино Шебекинского района Белгородской области микроавтобус "Газель" допустил столкновение с грузовым бензовозом, находившимся на обочине автодороги" - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратурой области организована проверка по сообщению о произошедшем ДТП, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и требований безопасности при перевозке людей.