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Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти - РИА Новости, 29.09.2022
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Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти
Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти - РИА Новости, 29.09.2022
Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти
В ДТП под Махачкалой погибли пять человек, за жизни семерых пострадавших борются врачи, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:56
2022-09-29T15:13
махачкала
происшествия
сергей меликов
республика дагестан
дтп
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В ДТП под Махачкалой погибли пять человек, за жизни семерых пострадавших борются врачи, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.В четверг утром на выезде из Махачкалы грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками, четыре человека погибли на месте, сообщало региональное МВД."На выезде из Махачкалы произошло ужасное ДТП. Пять человек погибло. За жизнь ещё 7 человек борются дагестанские врачи. Есть тяжелораненые. Всем оказывается необходимая медицинская помощь – на базе РКБ и Республиканского центра травматологии и ортопедии", - написал Меликов в своем Telegram-канале.Глава Дагестана подчеркнул, что поручил минздраву держать ситуацию на особом контроле и информировать в случае необходимости дополнительных мер."Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших и передаю искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручил оказать им необходимую помощь", - отметил Меликов.
https://ria.ru/20220927/avariya-1819714881.html
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махачкала, происшествия, сергей меликов, республика дагестан, дтп, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Махачкала, Происшествия, Сергей Меликов, Республика Дагестан, ДТП, Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:56 29.09.2022 (обновлено: 15:13 29.09.2022)
 
Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти

Число погибших в ДТП под Махачкалой возросло до пяти, за жизнь семи человек борются врачи

© Фото : ГИБДД РоссииДТП на 819-м километре автодороги "Кавказ" в Дагестане
ДТП на 819-м километре автодороги Кавказ в Дагестане - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : ГИБДД России
ДТП на 819-м километре автодороги "Кавказ" в Дагестане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В ДТП под Махачкалой погибли пять человек, за жизни семерых пострадавших борются врачи, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
В четверг утром на выезде из Махачкалы грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками, четыре человека погибли на месте, сообщало региональное МВД.
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"На выезде из Махачкалы произошло ужасное ДТП. Пять человек погибло. За жизнь ещё 7 человек борются дагестанские врачи. Есть тяжелораненые. Всем оказывается необходимая медицинская помощь – на базе РКБ и Республиканского центра травматологии и ортопедии", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
Глава Дагестана подчеркнул, что поручил минздраву держать ситуацию на особом контроле и информировать в случае необходимости дополнительных мер.
"Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших и передаю искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручил оказать им необходимую помощь", - отметил Меликов.
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МахачкалаПроисшествияСергей МеликовРеспублика ДагестанДТПАвтоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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