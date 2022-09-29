https://ria.ru/20220929/dtp-1820312727.html

Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти

Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти - РИА Новости, 29.09.2022

Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти

В ДТП под Махачкалой погибли пять человек, за жизни семерых пострадавших борются врачи, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:56

2022-09-29T13:56

2022-09-29T15:13

махачкала

происшествия

сергей меликов

республика дагестан

дтп

авто

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В ДТП под Махачкалой погибли пять человек, за жизни семерых пострадавших борются врачи, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.В четверг утром на выезде из Махачкалы грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками, четыре человека погибли на месте, сообщало региональное МВД."На выезде из Махачкалы произошло ужасное ДТП. Пять человек погибло. За жизнь ещё 7 человек борются дагестанские врачи. Есть тяжелораненые. Всем оказывается необходимая медицинская помощь – на базе РКБ и Республиканского центра травматологии и ортопедии", - написал Меликов в своем Telegram-канале.Глава Дагестана подчеркнул, что поручил минздраву держать ситуацию на особом контроле и информировать в случае необходимости дополнительных мер."Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших и передаю искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручил оказать им необходимую помощь", - отметил Меликов.

https://ria.ru/20220927/avariya-1819714881.html

https://ria.ru/20220928/bayker-1820021983.html

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Владимир Лаврентьев

махачкала, происшествия, сергей меликов, республика дагестан, дтп, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)