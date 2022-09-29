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Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти
Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти - РИА Новости, 29.09.2022
Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти
В ДТП под Махачкалой погибли пять человек, за жизни семерых пострадавших борются врачи, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:56
2022-09-29T13:56
2022-09-29T15:13
махачкала
происшествия
сергей меликов
республика дагестан
дтп
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В ДТП под Махачкалой погибли пять человек, за жизни семерых пострадавших борются врачи, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.В четверг утром на выезде из Махачкалы грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками, четыре человека погибли на месте, сообщало региональное МВД."На выезде из Махачкалы произошло ужасное ДТП. Пять человек погибло. За жизнь ещё 7 человек борются дагестанские врачи. Есть тяжелораненые. Всем оказывается необходимая медицинская помощь – на базе РКБ и Республиканского центра травматологии и ортопедии", - написал Меликов в своем Telegram-канале.Глава Дагестана подчеркнул, что поручил минздраву держать ситуацию на особом контроле и информировать в случае необходимости дополнительных мер."Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших и передаю искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручил оказать им необходимую помощь", - отметил Меликов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:56 29.09.2022 (обновлено: 15:13 29.09.2022)
Число погибших в ДТП в Дагестане возросло до пяти
Число погибших в ДТП под Махачкалой возросло до пяти, за жизнь семи человек борются врачи