https://ria.ru/20220109/dtp-1767065205.html

В Якутии госпитализировали 11 человек после ДТП

В Якутии госпитализировали 11 человек после ДТП - РИА Новости, 09.01.2022

В Якутии госпитализировали 11 человек после ДТП

Частный микроавтобус и легковая автомашина столкнулись в горном районе Якутии, пострадали 11 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T18:14

2022-01-09T18:14

2022-01-09T22:49

происшествия

республика саха (якутия)

россия

авто

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Частный микроавтобус и легковая автомашина столкнулись в горном районе Якутии, пострадали 11 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 155-м километре федеральной автодороге А-331 "Вилюй" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220108/dtp-1766969869.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия), россия, авто