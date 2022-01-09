https://ria.ru/20220109/dtp-1767065205.html
В Якутии госпитализировали 11 человек после ДТП
В Якутии госпитализировали 11 человек после ДТП - РИА Новости, 09.01.2022
В Якутии госпитализировали 11 человек после ДТП
Частный микроавтобус и легковая автомашина столкнулись в горном районе Якутии, пострадали 11 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:14
2022-01-09T18:14
2022-01-09T22:49
происшествия
республика саха (якутия)
россия
авто
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Частный микроавтобус и легковая автомашина столкнулись в горном районе Якутии, пострадали 11 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 155-м километре федеральной автодороге А-331 "Вилюй" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220108/dtp-1766969869.html
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происшествия, республика саха (якутия), россия, авто
18:14 09.01.2022 (обновлено: 22:49 09.01.2022)
В Якутии госпитализировали 11 человек после ДТП
В Якутии госпитализировали 11 человек после столкновения микроавтобуса и автомобиля