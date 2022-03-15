https://ria.ru/20220315/dtp-1778286278.html

В Бурятии микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие

В Бурятии микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 15.03.2022

В Бурятии микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие

Два человека погибли, еще семь пострадали при столкновении микроавтобуса, перевозившего детей, с легковой автомашиной в Селенгинском районе Бурятии, рассказал... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:01

2022-03-15T16:01

2022-03-15T16:06

происшествия

республика бурятия

улан-удэ

кяхта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще семь пострадали при столкновении микроавтобуса, перевозившего детей, с легковой автомашиной в Селенгинском районе Бурятии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в микроавтобусе находились девять детей. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.

республика бурятия

улан-удэ

кяхта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика бурятия, улан-удэ, кяхта