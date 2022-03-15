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В Бурятии микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие
В Бурятии микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 15.03.2022
В Бурятии микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие
Два человека погибли, еще семь пострадали при столкновении микроавтобуса, перевозившего детей, с легковой автомашиной в Селенгинском районе Бурятии, рассказал... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:01
2022-03-15T16:01
2022-03-15T16:06
происшествия
республика бурятия
улан-удэ
кяхта
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще семь пострадали при столкновении микроавтобуса, перевозившего детей, с легковой автомашиной в Селенгинском районе Бурятии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в микроавтобусе находились девять детей. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.
республика бурятия
улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, улан-удэ, кяхта
16:01 15.03.2022 (обновлено: 16:06 15.03.2022)
В Бурятии микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие
В Бурятии два человека погибли, семь пострадали в ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще семь пострадали при столкновении микроавтобуса, перевозившего детей, с легковой автомашиной в Селенгинском районе Бурятии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате столкновения на федеральной автодороге Улан-Удэ – Кяхта микроватобуса с легковушкой пострадали девять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в микроавтобусе находились девять детей. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.