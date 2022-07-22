https://ria.ru/20220722/dtp-1804313311.html

В Томской области пять человек погибли из-за падения машины в яму с водой

В Томской области пять человек погибли из-за падения машины в яму с водой - РИА Новости, 22.07.2022

В Томской области пять человек погибли из-за падения машины в яму с водой

Пять человек погибли в Томской области в автомобиле Toyota Corolla, который съехал в кювет и перевернулся в яму с водой, сообщает в пятницу прокуратура региона. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:41

2022-07-22T16:41

2022-07-22T17:33

происшествия

авто

томская область

верхнекетский район

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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Пять человек погибли в Томской области в автомобиле Toyota Corolla, который съехал в кювет и перевернулся в яму с водой, сообщает в пятницу прокуратура региона."На трассе Белый Яр-Колпашево 22 июля в канаве обнаружен перевернутый автомобиль Toyota Corolla. При поднятии транспортного средства из кювета в салоне обнаружено пятеро погибших", - говорится в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным прокуратуры, автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой.Прокуратура Верхнекетского района Томской области контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20220418/dtp-1784100984.html

томская область

верхнекетский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, томская область, верхнекетский район