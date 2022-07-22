https://ria.ru/20220722/dtp-1804313311.html
В Томской области пять человек погибли из-за падения машины в яму с водой
В Томской области пять человек погибли из-за падения машины в яму с водой - РИА Новости, 22.07.2022
В Томской области пять человек погибли из-за падения машины в яму с водой
Пять человек погибли в Томской области в автомобиле Toyota Corolla, который съехал в кювет и перевернулся в яму с водой, сообщает в пятницу прокуратура региона. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:41
2022-07-22T16:41
2022-07-22T17:33
происшествия
авто
томская область
верхнекетский район
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Пять человек погибли в Томской области в автомобиле Toyota Corolla, который съехал в кювет и перевернулся в яму с водой, сообщает в пятницу прокуратура региона."На трассе Белый Яр-Колпашево 22 июля в канаве обнаружен перевернутый автомобиль Toyota Corolla. При поднятии транспортного средства из кювета в салоне обнаружено пятеро погибших", - говорится в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным прокуратуры, автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой.Прокуратура Верхнекетского района Томской области контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20220418/dtp-1784100984.html
томская область
верхнекетский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, томская область, верхнекетский район
16:41 22.07.2022 (обновлено: 17:33 22.07.2022)
В Томской области пять человек погибли из-за падения машины в яму с водой
В Томской области пять человек утонули в машине, перевернувшейся в яму с водой