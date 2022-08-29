https://ria.ru/20220829/zaderzhanie-1812782763.html

В Приамурье задержали водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими

В Приамурье задержали водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 29.08.2022

В Приамурье задержали водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими

Авария с двумя автомобилями в Амурской области, где погибли пять человек, произошла из-за выезда одной машины на встречную полосу, задержан водитель грузовика,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:28

2022-08-29T03:28

2022-08-29T03:28

происшествия

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812782650_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_fa174c5911c8f2b4e0700d933842cca7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Авария с двумя автомобилями в Амурской области, где погибли пять человек, произошла из-за выезда одной машины на встречную полосу, задержан водитель грузовика, сообщает прокуратура региона.Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Шимановском районе произошло ДТП с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли.По данным прокуратуры, грузовик Mitsubishi Fuso под управлением водителя 1981 года рождения и Toyota Funcargo, где находилась семья из четырех человек и двое их знакомых, двигались во встречном направлении.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что водитель грузовика задержан, потому что выясняются обстоятельства ДТП. "Экспертиза должна установить, кто выехал на встречную полосу", - отметили в прокуратуре.По информации ведомства, в аварии погибла семья с детьми 6 и 14 лет и один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.

https://ria.ru/20220827/dtp-1812489144.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, амурская область