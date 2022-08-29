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В Приамурье задержали водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими
В Приамурье задержали водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 29.08.2022
В Приамурье задержали водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими
Авария с двумя автомобилями в Амурской области, где погибли пять человек, произошла из-за выезда одной машины на встречную полосу, задержан водитель грузовика,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:28
2022-08-29T03:28
2022-08-29T03:28
происшествия
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Авария с двумя автомобилями в Амурской области, где погибли пять человек, произошла из-за выезда одной машины на встречную полосу, задержан водитель грузовика, сообщает прокуратура региона.Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Шимановском районе произошло ДТП с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли.По данным прокуратуры, грузовик Mitsubishi Fuso под управлением водителя 1981 года рождения и Toyota Funcargo, где находилась семья из четырех человек и двое их знакомых, двигались во встречном направлении.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что водитель грузовика задержан, потому что выясняются обстоятельства ДТП. "Экспертиза должна установить, кто выехал на встречную полосу", - отметили в прокуратуре.По информации ведомства, в аварии погибла семья с детьми 6 и 14 лет и один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.
https://ria.ru/20220827/dtp-1812489144.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье задержали водителя грузовика после ДТП с пятью погибшими
В Приамурье задержали водителя грузовика Mitsubishi Fuso после ДТП с пятью погибшими
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости.
Авария с двумя автомобилями в Амурской области, где погибли пять человек, произошла из-за выезда одной машины на встречную полосу, задержан водитель грузовика, сообщает
прокуратура региона.
Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что в Шимановском районе произошло ДТП с участием Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли.
По данным прокуратуры, грузовик Mitsubishi Fuso под управлением водителя 1981 года рождения и Toyota Funcargo, где находилась семья из четырех человек и двое их знакомых, двигались во встречном направлении.
"Предварительно, один из автомобилей выехал на встречную полосу движения... В ходе проверки прокуратура Шимановского района выясняет обстоятельства происшествия, проверяет законодательство о безопасности дорожного движения. На контроле прокуратуры района – расследование уголовного дела по факту ДТП, водитель грузового транспортного средства задержан", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что водитель грузовика задержан, потому что выясняются обстоятельства ДТП. "Экспертиза должна установить, кто выехал на встречную полосу", - отметили в прокуратуре.
По информации ведомства, в аварии погибла семья с детьми 6 и 14 лет и один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил.