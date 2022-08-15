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В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек - РИА Новости, 15.08.2022
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В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек
В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек - РИА Новости, 15.08.2022
В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек
Пять человек погибли, еще два пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T04:32
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происшествия
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пять человек погибли, еще два пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.По словам представителя полиции, около 3.00 (1.00 мск) на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции водитель Hyundai Accent, которым, по предварительным данным, был 16-летний местный житель, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся автомобилем скорой помощи."В результате сильного удара пассажир газели - женщина-фельдшер - а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека - пассажир иномарки, по предварительным данным, 2003 года рождения, и водитель бригады скорой помощи госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что от сильного удара иномарка загорелась, тела получили сильные повреждения. На месте ЧП работают представители руководства нижнетагильской и областного управления ГИБДД.
https://ria.ru/20220814/dtp-1809573635.html
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происшествия, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ
04:32 15.08.2022 (обновлено: 04:40 15.08.2022)
 
В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек

ГУМВД: в ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек, еще два пострадали

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пять человек погибли, еще два пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам представителя полиции, около 3.00 (1.00 мск) на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции водитель Hyundai Accent, которым, по предварительным данным, был 16-летний местный житель, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся автомобилем скорой помощи.
"В результате сильного удара пассажир газели - женщина-фельдшер - а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека - пассажир иномарки, по предварительным данным, 2003 года рождения, и водитель бригады скорой помощи госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что от сильного удара иномарка загорелась, тела получили сильные повреждения. На месте ЧП работают представители руководства нижнетагильской и областного управления ГИБДД.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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