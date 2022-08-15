https://ria.ru/20220815/dtp-1809582387.html
В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек
В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек - РИА Новости, 15.08.2022
В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек
Пять человек погибли, еще два пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T04:32
2022-08-15T04:32
2022-08-15T04:40
происшествия
авто
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пять человек погибли, еще два пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.По словам представителя полиции, около 3.00 (1.00 мск) на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции водитель Hyundai Accent, которым, по предварительным данным, был 16-летний местный житель, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся автомобилем скорой помощи."В результате сильного удара пассажир газели - женщина-фельдшер - а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека - пассажир иномарки, по предварительным данным, 2003 года рождения, и водитель бригады скорой помощи госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что от сильного удара иномарка загорелась, тела получили сильные повреждения. На месте ЧП работают представители руководства нижнетагильской и областного управления ГИБДД.
https://ria.ru/20220814/dtp-1809573635.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_992bd59f71bc33313938ead4a75af9cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ
04:32 15.08.2022 (обновлено: 04:40 15.08.2022)
В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек
ГУМВД: в ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек, еще два пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пять человек погибли, еще два пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам представителя полиции, около 3.00 (1.00 мск) на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции водитель Hyundai Accent, которым, по предварительным данным, был 16-летний местный житель, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся автомобилем скорой помощи.
"В результате сильного удара пассажир газели - женщина-фельдшер - а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека - пассажир иномарки, по предварительным данным, 2003 года рождения, и водитель бригады скорой помощи госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что от сильного удара иномарка загорелась, тела получили сильные повреждения. На месте ЧП работают представители руководства нижнетагильской и областного управления ГИБДД
.