https://ria.ru/20220815/dtp-1809582387.html

В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек

В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек - РИА Новости, 15.08.2022

В ДТП в Нижнем Тагиле погибли пять человек

Пять человек погибли, еще два пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:32

2022-08-15T04:32

2022-08-15T04:40

происшествия

авто

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пять человек погибли, еще два пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.По словам представителя полиции, около 3.00 (1.00 мск) на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции водитель Hyundai Accent, которым, по предварительным данным, был 16-летний местный житель, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся автомобилем скорой помощи."В результате сильного удара пассажир газели - женщина-фельдшер - а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека - пассажир иномарки, по предварительным данным, 2003 года рождения, и водитель бригады скорой помощи госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что от сильного удара иномарка загорелась, тела получили сильные повреждения. На месте ЧП работают представители руководства нижнетагильской и областного управления ГИБДД.

https://ria.ru/20220814/dtp-1809573635.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, гибдд мвд рф