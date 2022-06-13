https://ria.ru/20220613/dtp-1795076673.html

Десять человек, в том числе пять детей, пострадали в ДТП под Ульяновском

Десять человек, в том числе пять детей, пострадали в ДТП под Ульяновском - РИА Новости, 13.06.2022

Десять человек, в том числе пять детей, пострадали в ДТП под Ульяновском

Десять человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T20:17

2022-06-13T20:17

2022-06-13T20:17

происшествия

авто

ульяновская область

мелекесский район

lada vesta

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САМАРА, 13 июн – РИА Новости. Десять человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительной информации полиции, авария произошла в понедельник в 16.20 (15.20 мск) на дороге "Димитровград-Узюково-Тольятти" в Мелекесском районе Ульяновской области, столкнулись Lada Priora и Lada Niva."В результате ДТП десять человек пострадали, которые доставлены в медицинское учреждение, из них пятеро несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

ульяновская область

мелекесский район

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происшествия, авто, ульяновская область, мелекесский район, lada vesta