https://ria.ru/20220906/dtp-1814703686.html

На Алтае в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей

На Алтае в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей - РИА Новости, 06.09.2022

На Алтае в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей

Женщина и четверо детей погибли в ДТП с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:59

2022-09-06T02:59

2022-09-06T05:15

происшествия

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 6 сен - РИА Новости. Женщина и четверо детей погибли в ДТП с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.Авария произошла в Бийском районе на 377-м километре федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт". По предварительным данным, Honda Step WGN", ехавшая со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска, столкнулась с пустым бензовозом DAF, ехавшим в попутном направлении, после чего опрокинулась."В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина 1987 года рождения-водитель автомобиля "Honda Step WGN" и четыре пассажира: 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения. Водитель грузового автомобиля 1968 года рождения получил ранения", - отметили в пресс-службе.Сотрудники госавтоинспекции работают на месте, выясняют все обстоятельства ДТП.В соответствии с поручением начальника главка МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна, на место ДТП направлено руководство регионального управления ГИБДД, специалисты экспертно-криминалистического центра.

https://ria.ru/20220904/dtp-1814392375.html

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, алтайский край, россия