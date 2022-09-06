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На Алтае в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей - РИА Новости, 06.09.2022
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На Алтае в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей
На Алтае в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей - РИА Новости, 06.09.2022
На Алтае в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей
Женщина и четверо детей погибли в ДТП с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:59
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происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 6 сен - РИА Новости. Женщина и четверо детей погибли в ДТП с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.Авария произошла в Бийском районе на 377-м километре федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт". По предварительным данным, Honda Step WGN", ехавшая со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска, столкнулась с пустым бензовозом DAF, ехавшим в попутном направлении, после чего опрокинулась."В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина 1987 года рождения-водитель автомобиля "Honda Step WGN" и четыре пассажира: 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения. Водитель грузового автомобиля 1968 года рождения получил ранения", - отметили в пресс-службе.Сотрудники госавтоинспекции работают на месте, выясняют все обстоятельства ДТП.В соответствии с поручением начальника главка МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна, на место ДТП направлено руководство регионального управления ГИБДД, специалисты экспертно-криминалистического центра.
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происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
02:59 06.09.2022 (обновлено: 05:15 06.09.2022)
 
На Алтае в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей

В Бийском районе Алтайского края в ДТП с бензовозом погибли женщина и четверо детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 6 сен - РИА Новости. Женщина и четверо детей погибли в ДТП с бензовозом на Чуйском тракте в Бийском районе Алтайского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.
"В Бийском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения транспортных средств погибло пять человек, из которых, по предварительным данным, четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Авария произошла в Бийском районе на 377-м километре федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт". По предварительным данным, Honda Step WGN", ехавшая со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска, столкнулась с пустым бензовозом DAF, ехавшим в попутном направлении, после чего опрокинулась.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина 1987 года рождения-водитель автомобиля "Honda Step WGN" и четыре пассажира: 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения. Водитель грузового автомобиля 1968 года рождения получил ранения", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники госавтоинспекции работают на месте, выясняют все обстоятельства ДТП.
В соответствии с поручением начальника главка МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна, на место ДТП направлено руководство регионального управления ГИБДД, специалисты экспертно-криминалистического центра.
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