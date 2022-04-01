https://ria.ru/20220401/dtp-1781383778.html

В Карелии автобус с детьми попал в ДТП

В Карелии автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 01.04.2022

В Карелии автобус с детьми попал в ДТП

Автобус, перевозивший 20 детей, попал в аварию в Пудожском районе Карелии, информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости представитель Единой... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:38

2022-04-01T20:38

2022-04-01T21:03

происшествия

каргополь

пудож

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Автобус, перевозивший 20 детей, попал в аварию в Пудожском районе Карелии, информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Пудожского района.Он добавил, что не располагает информацией о пострадавших.По предварительным данным, дорога в месте аварии находится в удовлетворительном состоянии.Девятнадцать детей из автобуса, попавшего в ДТП в Карелии, отправлены на осмотр в больницу, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МВД РФ.

https://ria.ru/20220315/dtp-1778286278.html

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пудож

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, каргополь, пудож