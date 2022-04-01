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В Карелии автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 01.04.2022
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В Карелии автобус с детьми попал в ДТП
В Карелии автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 01.04.2022
В Карелии автобус с детьми попал в ДТП
Автобус, перевозивший 20 детей, попал в аварию в Пудожском районе Карелии, информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости представитель Единой... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:38
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происшествия
каргополь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Автобус, перевозивший 20 детей, попал в аварию в Пудожском районе Карелии, информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Пудожского района.Он добавил, что не располагает информацией о пострадавших.По предварительным данным, дорога в месте аварии находится в удовлетворительном состоянии.Девятнадцать детей из автобуса, попавшего в ДТП в Карелии, отправлены на осмотр в больницу, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МВД РФ.
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происшествия, каргополь, пудож
20:38 01.04.2022 (обновлено: 21:03 01.04.2022)
 
В Карелии автобус с детьми попал в ДТП

В Карелии автобус с 20 детьми попал в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Автобус, перевозивший 20 детей, попал в аварию в Пудожском районе Карелии, информации о пострадавших пока нет, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Пудожского района.
"ДТП произошло в трех километрах от города Пудож в сторону Каргополя. В автобусе находились 20 детей, двое сопровождающих и водитель", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что не располагает информацией о пострадавших.
По предварительным данным, дорога в месте аварии находится в удовлетворительном состоянии.
Девятнадцать детей из автобуса, попавшего в ДТП в Карелии, отправлены на осмотр в больницу, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МВД РФ.
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