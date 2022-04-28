https://ria.ru/20220428/vertolety-1785971642.html

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2021-2022 годах

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 28.04.2022

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2021-2022 годах

вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета. Упавший вертолет сгорел, в нем погиб один человек, еще одному удалось спастись, РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:10

2022-04-28T16:10

2022-04-28T16:10

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вертолеты

россия

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202228 апреля вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета. Упавший вертолет сгорел, в нем погиб один человек, еще одному удалось спастись, поиски третьего продолжаются.17 апреля на Кубани упал вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий. Один человек погиб. 15 апреля в поселке Соколовый около Саратова на учебной вертолетной базе произошло опрокидывание вертолета Ми-8 на бок. В результате пострадал один человек, погибших нет. 9 апреля в Каргасокском районе Томской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. На борту судна был 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадавших нет. Вертолет повреждений не получил. 11 марта в городе Валуйки Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку. В результате происшествия винт вертолета повредил кровлю "рядом стоящего домовладения" и разбил окно. 11 марта в Псковской области вертолет Ми-8 компании "Баркол" совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе. Пострадал один человек. 2 марта на Ямале совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8МТВ. Вертолет выполнял рейс из Тарко Сале на Термокарстовое месторождение, когда у него отказал правый двигатель. На борту Ми-8 находились восемь человек – три члена экипажа и пять вахтовиков. По информации "Ямал-Медиа", при посадке в аэропорту поселка Красноселькуп никто не пострадал, машина также не получила повреждение. 14 февраля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр". На борту судна находились 15 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. При посадке вертолет получил повреждения лопастей винта. По данным Уральской транспортной прокуратуры, у севшего вертолета в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. 28 января военный вертолет Ми-8 при выполнении планового полета совершил жесткую посадку на лед реки Волга в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Вертолет летел с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область. На борту находились три члена экипажа, один из них погиб. По информации представителя в экстренных службах, погибший был бортовым техником. 18 января Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По информации МЧС, вертолет приземлился в снег в 120 метрах от вертодрома Арктический в районе поселка Варандей. По данным ведомства, на борту находились 11 человек, из них три члена экипажа. Пострадавших нет. Вертолет принадлежит "Газпром авиа", который обслуживает нефтяную платформу "Приразломную" в Печорском море. 7 января частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. На борту судна находились три человека. В результате ЧП один человек умер на месте, второй скончался по дороге в машине скорой помощи. Еще один пассажир пострадал, от госпитализации он отказался. 202127 декабря рядом с селом Азино Завьяловского района Удмуртии в результате нарушения правил безопасности потерпел крушение вертолет Ми-2. Вертолет вылетел с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о возникновении нештатной ситуации. В результате катастрофы командир вертолета скончался на месте, пассажир получил травмы и был госпитализирован. 10 декабря частный вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в районе озера Каракуль в Таштыпском районе Хакасии. На борту судна находился только погиб, он погиб. 11 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Норильск Авиа" совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. ЧП произошло в Туруханском районе Красноярского края, на борту было три члена экипажа, пострадавших нет. Как уточнило управление СК на транспорте, вертолет следовал по маршруту Валек – Светлогорск – Игарка, при заходе на посадочную площадку в поселок Светлогорск задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение. При ударе о землю вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак. 19 октября вертолет Ми-8 авиакомпании "Норильск-авиа", следовавший по маршруту Носок – Караул – Дудинка, совершил вынужденную посадку на Таймыре, в 12 километрах к западу от населенного пункта Караул. На борту судна находились 11 человек, никто не пострадал. 3 октября в Подмосковье вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи Лыткарино. Все три человека на борту погибли. Возгорания после падения не было. Вертолет использовался для экскурсионных полетов. 27 сентября на Камчатке частный вертолет Sud-Aviation Gazelle при посадке завалился на бок. Инцидент произошел в районе 23 километра трассы Елизово – Паратунка в Елизовском муниципальном районе. По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок. Погибших и пострадавших нет.24 сентября на Камчатке вертолет Ка-27 не вышел на связь в 05:30 по местному времени (23 сентября 20:30 мск). Пропавший вертолет был обнаружен в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. На борту находились пять членов экипажа. Все они погибли. Вертолет принадлежал 5-му отдельному авиационному отряду ФСБ России. 23 сентября в Ижевске медицинский вертолет совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе. По данным следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолет приземлился на территории первой республиканской больницы и частично разрушился. На борту находились пилот и три пассажира, серьезных травм они не получили. Минздрав РФ сообщал, что в результате ЧП фельдшер получил травму головы. 23 августа в Иваново совершил жесткую посадку вертолет АО "Национальная служба санитарной авиации", в результате у него оторвалась одна из четырех лопастей. По информации УМВД по региону, винтовая деталь пробила металлическое ограждение посадочной площадки и "ударила в борт припаркованной машины медицинской службы". В результате инцидента никто не пострадал. По данным полиции, на борту вертолета пациентов не было, как и людей в автомобиле. 12 августа на территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами. Крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро. На борту были 16 человек – три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. Вертолет вытащили из воды на берег 6 сентября. 24 июня вертолет Ми-8, принадлежавший Росгвардии, потерпел крушение в Ленинградской области. Трое человек, которые находились на борту, погибли. 10 июня вертолет авиакомпании "ЮТэйр", летевший на Тямкинское нефтяное месторождение, совершил вынужденную посадку в болотистой местности в Тюменской области. На борту находились два члена экипажа – командир и второй пилот, пассажиров не было. Никто не пострадал. Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, вертолет совершал полет с одного месторождения на другое по заданию компании "Уватнефтегаз". 17 мая вертолет Robinson упал в Архангельской области, в районе острова Мудьюнг. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести. 8 мая вертолет Ми-2 вылетел по маршруту аэропорт "Кречет" – река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир вертолета и пассажир, а также груз. В запланированное время экипаж не вышел на связь. На следующий день в лесной зоне в пригороде Петропавловска-Камчатского нашли обгоревшее воздушное судно. Люди, находившиеся на борту, погибли. 17 апреля на Кубани в районе трассы Краснодар – Новороссийск совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет орошал поля. Пилот вертолета погиб. 25 марта в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС России при выполнении планового тренировочного полета упал в акваторию Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск. На борту находились три человека, один из них погиб, остальные пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, происшествия, вертолеты, россия