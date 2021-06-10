https://ria.ru/20210610/vertolet-1736455378.html

В Тюменской области вертолет вынужденно сел в болото

В Тюменской области вертолет вынужденно сел в болото - РИА Новости, 10.06.2021

В Тюменской области вертолет вынужденно сел в болото

Вертолет авиакомпании "ЮТэйр" с двумя членами экипажа, летевший на Тямкинское нефтяное месторождение, вынужденно сел в болотистой местности в Тюменской области, РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:50

2021-06-10T13:50

2021-06-10T13:50

россия

ми-8

следственный комитет россии (ск рф)

ютэйр

тюменская область

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Вертолет авиакомпании "ЮТэйр" с двумя членами экипажа, летевший на Тямкинское нефтяное месторождение, вынужденно сел в болотистой местности в Тюменской области, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.Согласно предварительным данным, вертолет совершил вынужденную посадку в болотистой местности, на борту находились два члена экипажа - командир и второй пилот, пассажиров не было.Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, вертолет совершал полет с одного месторождения на другое по заданию компании "Уватнефтегаз"."Причина посадки до настоящего времени не установлена. Воздушное судно находится в болоте, командир воздушного судна подал сигнал тревоги", - сообщает надзорный орган в своем Telegram-канале.На место происшествия направлен вертолет Ми-8. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210608/samolet-1736096841.html

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тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-8, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, тюменская область, происшествия