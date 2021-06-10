В Тюменской области вертолет вынужденно сел в болото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Вертолет авиакомпании "ЮТэйр" с двумя членами экипажа, летевший на Тямкинское нефтяное месторождение, вынужденно сел в болотистой местности в Тюменской области, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Сегодня в дневное время в районе Тямкинского месторождения Тюменской области совершил вынужденную посадку вертолет АS55, принадлежащий авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший полет по маршруту Усть-Тегусское - Тямкинское месторождения Тюменской области. По данному факту... проводится процессуальная проверка", - сообщает ведомство.
Согласно предварительным данным, вертолет совершил вынужденную посадку в болотистой местности, на борту находились два члена экипажа - командир и второй пилот, пассажиров не было.
"В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал. Обстоятельства и причины происшествия, а также последствия инцидента в настоящее время выясняются", - подчеркнули в следственном управлении.
Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, вертолет совершал полет с одного месторождения на другое по заданию компании "Уватнефтегаз".
"Причина посадки до настоящего времени не установлена. Воздушное судно находится в болоте, командир воздушного судна подал сигнал тревоги", - сообщает надзорный орган в своем Telegram-канале.
На место происшествия направлен вертолет Ми-8. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.
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