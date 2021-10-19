https://ria.ru/20211019/mi-8-1755155592.html
Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре - РИА Новости, 19.10.2021
Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:48
2021-10-19T10:48
2021-10-19T11:02
происшествия
таймыр
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
красноярский край
дудинка
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Вертолет летел из Дудинки. Вынужденная посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.На борту вертолета Ми-8 авиакомпании "Норильск-авиа", вынужденно приземлившегося на Таймыре в Красноярском крае, находились 11 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Вертолет совершил вынужденную посадку возле населенного пункта Караул. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 11 человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Норильск-авиа".По данным МЧС региона, Ми-8 следовал по маршруту Носок – Караул – Дудинка. По предварительной информации, посадка прошла благополучно в 12 километрах к западу от вертолетной площадки Караула. Пострадавших нет."Пострадавших нет, силы МЧС не потребовались", - сказали там.
https://ria.ru/20210915/samolet-1750242704.html
https://ria.ru/20210927/vertolet-1751925735.html
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происшествия, таймыр, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, красноярский край, дудинка
10:48 19.10.2021 (обновлено: 11:02 19.10.2021)
Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, пострадавших нет
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Вертолет Ми-8
совершил вынужденную посадку на Таймыре
, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вертолет летел из Дудинки. Вынужденная посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
На борту вертолета Ми-8 авиакомпании "Норильск-авиа", вынужденно приземлившегося на Таймыре в Красноярском крае, находились 11 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вертолет совершил вынужденную посадку возле населенного пункта Караул. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 11 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Норильск-авиа".
По данным МЧС региона, Ми-8 следовал по маршруту Носок – Караул – Дудинка. По предварительной информации, посадка прошла благополучно в 12 километрах к западу от вертолетной площадки Караула. Пострадавших нет.
"Пострадавших нет, силы МЧС не потребовались", - сказали там.