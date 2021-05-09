https://ria.ru/20210509/vertolet-1731531852.html

СК сообщил о вероятной гибели пилота и пассажира пропавшего Ми-2

СК сообщил о вероятной гибели пилота и пассажира пропавшего Ми-2

Два человека, которые находились на борту пропавшего в субботу на Камчатке вертолета Ми-2, по предварительной информации, погибли, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T05:59

2021-05-09T05:59

2021-05-09T09:00

камчатский край

петропавловск-камчатский

россия

ми-2

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая — РИА Новости. Два человека, которые находились на борту пропавшего в субботу на Камчатке вертолета Ми-2, по предварительной информации, погибли, сообщили РИА Новости в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.По информации следствия, восьмого мая летательный аппарат отправился по маршруту аэропорт Кречет (город Елизово) — озеро Котельное — река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир вертолета и пассажир, а также груз. В районе озера Котельное вертолет не вышел на связь, сообщили в управлении.СК возбудил уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц."Воздушное судно обнаружено в труднодоступной местности. По предварительной информации, находившиеся в нем люди погибли", — сказали агентству в управлении.Следователи уже вылетели на осмотр места происшествия. В ведомстве уточнили, что сейчас они изымают документы и собирают образцы топлива.

https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

россия

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2021

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камчатский край, петропавловск-камчатский, россия, ми-2, следственный комитет россии (ск рф), происшествия