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У жестко севшего в Иваново вертолета оторвалась лопасть
У жестко севшего в Иваново вертолета оторвалась лопасть - РИА Новости, 23.08.2021
У жестко севшего в Иваново вертолета оторвалась лопасть
Одна лопасть оторвалась у вертолета санавиации, совершившего жесткую посадку в Иваново, и ударилась в неподалеку стоящую машину, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:24
2021-08-23T18:03
происшествия
иваново
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Одна лопасть оторвалась у вертолета санавиации, совершившего жесткую посадку в Иваново, и ударилась в неподалеку стоящую машину, сообщило УМВД по региону.Ранее ГУМЧС сообщило, что в 14.21 поступило сообщение о жесткой посадке вертолета АО "Национальная служба санитарной авиации". Пострадавших нет."В Иванове у вертолета санавиации при посадке оторвалась одна из четырех лопастей", - говорится в сообщении регионального УМВД в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что винтовая деталь пробила металлическое ограждение посадочной площадки и "ударила в борт припаркованной машины медицинской службы". По данным полиции, на борту вертолета пациентов не было, как и людей в автомобиле.Как пояснил журналистам директор территориального центра медицины катастроф региона Сергей Базанов, вертолет возвращался в областную клиническую больницу с дозаправки из аэропорта. Он находился под управлением пилотов "Национальной службы санитарной авиации", никто из них не пострадал в результате инцидента. На данный момент проводится проверка ситуации, выясняются причины произошедшего."С 9 августа вертолет "Ансат" совершил семь вылетов для доставки сложных пациентов, нештатных ситуаций во время работы санавиации не было", - говорится в сообщении.
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происшествия, иваново, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:24 23.08.2021 (обновлено: 18:03 23.08.2021)
 
У жестко севшего в Иваново вертолета оторвалась лопасть

У жестко севшего в Иваново вертолета оторвалась лопасть и врезалась в машину

© РИА Новости / Пресс-служба Управления МВД России по Ивановской области / Перейти в фотобанкВертолет санавиации, у которого при посадке оторвалась одна из четырех лопастей
Вертолет санавиации, у которого при посадке оторвалась одна из четырех лопастей - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Управления МВД России по Ивановской области
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РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Одна лопасть оторвалась у вертолета санавиации, совершившего жесткую посадку в Иваново, и ударилась в неподалеку стоящую машину, сообщило УМВД по региону.
Ранее ГУМЧС сообщило, что в 14.21 поступило сообщение о жесткой посадке вертолета АО "Национальная служба санитарной авиации". Пострадавших нет.
"В Иванове у вертолета санавиации при посадке оторвалась одна из четырех лопастей", - говорится в сообщении регионального УМВД в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что винтовая деталь пробила металлическое ограждение посадочной площадки и "ударила в борт припаркованной машины медицинской службы". По данным полиции, на борту вертолета пациентов не было, как и людей в автомобиле.
Как пояснил журналистам директор территориального центра медицины катастроф региона Сергей Базанов, вертолет возвращался в областную клиническую больницу с дозаправки из аэропорта. Он находился под управлением пилотов "Национальной службы санитарной авиации", никто из них не пострадал в результате инцидента. На данный момент проводится проверка ситуации, выясняются причины произошедшего.
"С 9 августа вертолет "Ансат" совершил семь вылетов для доставки сложных пациентов, нештатных ситуаций во время работы санавиации не было", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияИвановоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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