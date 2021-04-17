https://ria.ru/20210417/vertolet-1728717293.html

При крушении вертолета на Кубани погиб пилот

При крушении вертолета на Кубани погиб пилот

Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар — Новороссийск, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:03

2021-04-17T15:03

2021-04-17T18:42

ми-2

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар — Новороссийск, сообщила пресс-служба МЧС.По данным ведомства, ЧП произошло в районе поселка Ильский у 52-го километра автодороги. Вертолет орошал поля."В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

https://ria.ru/20210325/vertolet-1602897636.html

краснодарский край

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2021

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Работа следователей на месте крушения вертолета в Краснодарском крае. Кадры СК Появилось видео с места крушения сельскохозяйственного вертолета в Краснодарском крае. Ролик опубликовал телеканал "Россия. Кубань". На кадрах видны обломки вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск. В результате крушения машины погиб пилот 1960-го года рождения. На месте ЧП работают экстренные службы. Ситуацию взяло под контроль краевое МЧС. 2021-04-17T15:03 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия