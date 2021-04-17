https://ria.ru/20210417/vertolet-1728717293.html
При крушении вертолета на Кубани погиб пилот
При крушении вертолета на Кубани погиб пилот
Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар — Новороссийск, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:03
2021-04-17T15:03
2021-04-17T18:42
ми-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар — Новороссийск, сообщила пресс-служба МЧС.По данным ведомства, ЧП произошло в районе поселка Ильский у 52-го километра автодороги. Вертолет орошал поля."В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.
https://ria.ru/20210325/vertolet-1602897636.html
краснодарский край
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РИА Новости
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Работа следователей на месте крушения вертолета в Краснодарском крае. Кадры СК
Появилось видео с места крушения сельскохозяйственного вертолета в Краснодарском крае. Ролик опубликовал телеканал "Россия. Кубань". На кадрах видны обломки вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск. В результате крушения машины погиб пилот 1960-го года рождения. На месте ЧП работают экстренные службы. Ситуацию взяло под контроль краевое МЧС.
2021-04-17T15:03
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия