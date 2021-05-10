https://ria.ru/20210510/vertolet-1731644655.html

Пропавший на Камчатке Ми-2 идентифицировали по обгоревшим обломкам

Пропавший на Камчатке Ми-2 идентифицировали по обгоревшим обломкам

Следователи идентифицировали вертолёт, найденный сгоревшим в лесу на Камчатке, подтвердив, что это пропавший 8 мая Ми-2. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:58

2021-05-10T11:58

2021-05-10T11:58

ми-2

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая – РИА Новости. Следователи идентифицировали вертолёт, найденный сгоревшим в лесу на Камчатке, подтвердив, что это пропавший 8 мая Ми-2.Восьмого мая вертолет Ми-2 вылетел по маршруту аэропорт "Кречет" - река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир вертолета и пассажир, а также груз. В запланированное время экипаж не вышел на связь. На следующий день в лесной зоне в пригороде Петропавловска-Камчатского нашли обгоревшее воздушное судно."В ходе осмотра места происшествия вертолет идентифицирован по хвостовой балке, на которой установлены элементы номера. Следствием назначены экспертные исследования, в том числе судебно-медицинские и химические экспертизы, изъяты образцы топлива, летно-техническая документация на воздушное судно", - заявили РИА Новости в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.В рамках уголовного дела по факту крушения вертолета рассматриваются три версии: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования, а также неблагоприятные погодные условия, добавили в управлении.

https://ria.ru/20210509/vertolet-1731531852.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ми-2, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия