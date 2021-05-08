https://ria.ru/20210508/vertolet-1731472241.html

На Камчатке пропала связь с Ми-8

На Камчатке пропала связь с Ми-8

На Камчатке коммерческий вертолет Ми-8 не вышел на связь в установленное время, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:29

2021-05-08T11:29

2021-05-08T14:47

ми-8

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На Камчатке коммерческий вертолет Ми-8 не вышел на связь в установленное время, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, на борту были два человека. По маршруту организованы поиски, добавил собеседник агентства.В региональном главке МЧС уточнили, что вертолет летел из города Елизово в сторону реки Островной. С наступлением темноты два вертолета, вылетевшие на поиски, вернулись на базу. С утра поисковую операцию продолжат.Региональное следственное управление на транспорте СК начало проверку.

https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html

камчатский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, камчатский край, происшествия