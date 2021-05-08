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На Камчатке пропала связь с Ми-8
На Камчатке пропала связь с Ми-8
На Камчатке коммерческий вертолет Ми-8 не вышел на связь в установленное время, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:29
2021-05-08T11:29
2021-05-08T14:47
ми-8
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На Камчатке коммерческий вертолет Ми-8 не вышел на связь в установленное время, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, на борту были два человека. По маршруту организованы поиски, добавил собеседник агентства.В региональном главке МЧС уточнили, что вертолет летел из города Елизово в сторону реки Островной. С наступлением темноты два вертолета, вылетевшие на поиски, вернулись на базу. С утра поисковую операцию продолжат.Региональное следственное управление на транспорте СК начало проверку.
https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html
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ми-8, камчатский край, происшествия