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На Камчатке нашли остатки обгоревшего вертолета
На Камчатке нашли остатки обгоревшего вертолета
Сотрудники Региональной поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, который, предположительно, пропал восьмого... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T03:54
2021-05-09T03:54
2021-05-09T05:14
россия
ми-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники Региональной поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, который, предположительно, пропал восьмого мая, выполняя рейс из города Елизово, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.В субботу на Камчатке пропал вертолет Ми-2, который летел по маршруту город Елизово — река Островная. На борту были два человека.
https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html
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россия, ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия