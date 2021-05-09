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На Камчатке нашли остатки обгоревшего вертолета
На Камчатке нашли остатки обгоревшего вертолета
Сотрудники Региональной поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, который, предположительно, пропал восьмого... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T03:54
2021-05-09T05:14
россия
ми-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники Региональной поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, который, предположительно, пропал восьмого мая, выполняя рейс из города Елизово, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.В субботу на Камчатке пропал вертолет Ми-2, который летел по маршруту город Елизово — река Островная. На борту были два человека.
https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html
россия
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россия, ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке нашли остатки обгоревшего вертолета

03:54 09.05.2021 (обновлено: 05:14 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники Региональной поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, который, предположительно, пропал восьмого мая, выполняя рейс из города Елизово, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

"В 12.05 по местному времени... обнаружили остатки обгоревшего вертолета, район лесного массива Чапаевка. Подробности уточняются. Предположительно, это может быть пропавший борт", — сказали в МЧС.

В субботу на Камчатке пропал вертолет Ми-2, который летел по маршруту город Елизово — река Островная. На борту были два человека.
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РоссияМи-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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