https://ria.ru/20210509/vertolet-1731530447.html

На Камчатке нашли остатки обгоревшего вертолета

На Камчатке нашли остатки обгоревшего вертолета

Сотрудники Региональной поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, который, предположительно, пропал восьмого... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T03:54

2021-05-09T03:54

2021-05-09T05:14

россия

ми-2

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники Региональной поисково-спасательной базы обнаружили под Петропавловском-Камчатским обгоревший вертолет, который, предположительно, пропал восьмого мая, выполняя рейс из города Елизово, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.В субботу на Камчатке пропал вертолет Ми-2, который летел по маршруту город Елизово — река Островная. На борту были два человека.

https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html

россия

петропавловск-камчатский

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия