https://ria.ru/20211228/mi-2-1765765031.html

После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело

После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело - РИА Новости, 28.12.2021

После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело

Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки вертолета в Удмуртии, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:32

2021-12-28T09:32

2021-12-28T09:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии

ижевск

завьяловский район

ми-2

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки вертолета в Удмуртии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Следствием установлено, что 27 декабря рядом с селом Азино Завьяловского района Удмуртии в результате нарушения правил безопасности вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком "RA-15671" потерпел крушение.Отмечается, что вертолет вылетел в 12.00 (по мск) с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о возникновении нештатной ситуации.По данным на сайте ведомства, для поиска вертолёта был сформирован оперштаб поисково-спасательной операции и около 23.40 (по мск) вертолет был обнаружен. В результате катастрофы командир вертолета скончался на месте, пассажир получил травмы и был госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз."После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств будет сделан вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц", - сообщается на сайте.

https://ria.ru/20211228/passazhir-1765757154.html

https://ria.ru/20211227/mi-2-1765674951.html

ижевск

завьяловский район

россия

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Обнаружение вертолета МИ-2, совершившего жесткую посадку в Удмуртии Обнаружение вертолета МИ-2, совершившего жесткую посадку в Удмуртии 2021-12-28T09:32 true PT1M57S

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии, ижевск, завьяловский район, ми-2, россия