Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/mi-2-1765765031.html
После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело
После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело - РИА Новости, 28.12.2021
После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело
Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки вертолета в Удмуртии, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:32
2021-12-28T09:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
ижевск
завьяловский район
ми-2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765766316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_385805086709b1559c71410379ba9ccb.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки вертолета в Удмуртии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Следствием установлено, что 27 декабря рядом с селом Азино Завьяловского района Удмуртии в результате нарушения правил безопасности вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком "RA-15671" потерпел крушение.Отмечается, что вертолет вылетел в 12.00 (по мск) с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о возникновении нештатной ситуации.По данным на сайте ведомства, для поиска вертолёта был сформирован оперштаб поисково-спасательной операции и около 23.40 (по мск) вертолет был обнаружен. В результате катастрофы командир вертолета скончался на месте, пассажир получил травмы и был госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз."После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств будет сделан вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц", - сообщается на сайте.
https://ria.ru/20211228/passazhir-1765757154.html
https://ria.ru/20211227/mi-2-1765674951.html
ижевск
завьяловский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обнаружение вертолета МИ-2, совершившего жесткую посадку в Удмуртии
Обнаружение вертолета МИ-2, совершившего жесткую посадку в Удмуртии
2021-12-28T09:32
true
PT1M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765766316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_20e432a4cd4eaf6953e624887ffcc768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии, ижевск, завьяловский район, ми-2, россия
09:32 28.12.2021 (обновлено: 09:52 28.12.2021)
 
После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело

После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело о нарушении правил безопасности движения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки вертолета в Удмуртии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следствием установлено, что 27 декабря рядом с селом Азино Завьяловского района Удмуртии в результате нарушения правил безопасности вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком "RA-15671" потерпел крушение.
Спасатели на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
07:25
Стало известно состояние пассажира, выжившего при жесткой посадке Ми-2
Отмечается, что вертолет вылетел в 12.00 (по мск) с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о возникновении нештатной ситуации.
По данным на сайте ведомства, для поиска вертолёта был сформирован оперштаб поисково-спасательной операции и около 23.40 (по мск) вертолет был обнаружен. В результате катастрофы командир вертолета скончался на месте, пассажир получил травмы и был госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.
"После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств будет сделан вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц", - сообщается на сайте.
Многоцелевой вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 15:28
Власти Удмуртии раскрыли подробности ЧП с вертолетом Ми-2
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Жесткая посадка вертолета Ми-2 в УдмуртииИжевскЗавьяловский районМи-2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
09:53Ракова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
09:52Кулеба оценил возможность изменения "нормандского" формата
09:49В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
09:42Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
09:34В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
09:32После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело 1:57
09:30Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
09:30В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ
09:25В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
09:23Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться"
09:19В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
09:19В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
09:18В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
09:12Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
09:08Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ
09:07Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"
09:07Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
09:06Умер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков
09:04В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США
Лента новостейМолния
В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпускаРакова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичейКулеба оценил возможность изменения "нормандского" форматаВ Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсковПереговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает экспертВ Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбеПосле жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели делоМинздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газВ МИД рассказали о перспективах транзита газа через УкраинуФранцузы нашли у России оружие, которого "надо бояться"В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИДВ МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфоновВ МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолгаРоссия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странамиПравительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школУкраину попросили "не входить туда, куда ее не просят"Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годомУмер актер из фильма "Кортик" Виталий БыковВ МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США