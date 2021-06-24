https://ria.ru/20210624/vertolet-1738506784.html

В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета

В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета - РИА Новости, 24.06.2021

В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета

Экипаж из трех человек, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T21:21

2021-06-24T21:21

2021-06-24T22:51

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Экипаж из трех человек, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Таким образом, в ведомстве подтвердили сообщения о катастрофе.Там уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в СК, уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил полетов или подготовки к ним". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210624/krushenie-1738508437.html

ленинградская область

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2021

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область, происшествия