https://ria.ru/20210624/vertolet-1738506784.html
В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета
В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета - РИА Новости, 24.06.2021
В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета
Экипаж из трех человек, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T21:21
2021-06-24T21:21
2021-06-24T22:51
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Экипаж из трех человек, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Таким образом, в ведомстве подтвердили сообщения о катастрофе.Там уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в СК, уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил полетов или подготовки к ним". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210624/krushenie-1738508437.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область, происшествия
В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета
21:21 24.06.2021 (обновлено: 22:51 24.06.2021)
В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета