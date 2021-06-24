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В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета
В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета - РИА Новости, 24.06.2021
В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета
Экипаж из трех человек, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T21:21
2021-06-24T22:51
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Экипаж из трех человек, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Таким образом, в ведомстве подтвердили сообщения о катастрофе.Там уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в СК, уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил полетов или подготовки к ним". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область, происшествия
В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета
21:21 24.06.2021 (обновлено: 22:51 24.06.2021)
 
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи МегаполисНа месте крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области
На месте крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи Мегаполис

В Ленинградской области три человека погибли при крушении вертолета

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Экипаж из трех человек, по предварительной информации, погиб при крушении вертолета Ми-8 в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Таким образом, в ведомстве подтвердили сообщения о катастрофе.
Там уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, на место выехали пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщили в СК, уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил полетов или подготовки к ним". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.
Место крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области
Вчера, 22:03
В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ленинградская областьПроисшествия
 
 
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