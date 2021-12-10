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МЧС Хакасии уточнило место падения вертолета Robinson
МЧС Хакасии уточнило место падения вертолета Robinson - РИА Новости, 10.12.2021
МЧС Хакасии уточнило место падения вертолета Robinson
Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе озера Каракуль в Таштыпском районе Хакасии, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:22
2021-12-10T13:22
происшествия
республика хакасия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
robinson r66
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА новости. Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе озера Каракуль в Таштыпском районе Хакасии, сообщает республиканский главк МЧС.Robinson R66 летел по маршруту Новокузнецк — Каракольские озера, на борту находился один человек. Спасатели обнаружили пропавший вертолет, он разбился недалеко от озера в Кемеровской области, пилот погиб, сообщали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Республике Алтай. По факту падения судна возбуждено уголовное дело."От координационного центра поиска и спасения поступило сообщение о сработке аварийного маяка на борту вертолета R66 "Робинсон". На место было направлено воздушное судно (Ми-8) от координационного центра поиска и спасения из аэропорта г. Горно-Алтайск. В результате поисковых работ место крушения вертолета было обнаружено в районе озера Каракуль МО Таштыпский район Республики Хакасия. Силы и средства МЧС России не привлекались", - сообщает МЧС Хакасии.К выезду на место происшествия готовится следственная группа.
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республика хакасия
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происшествия, республика хакасия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), robinson r66
13:22 10.12.2021
 
МЧС Хакасии уточнило место падения вертолета Robinson

МЧС Хакасии уточнило место падения вертолета Robinson R66, летевшего из Новокузнецка

CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА новости. Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе озера Каракуль в Таштыпском районе Хакасии, сообщает республиканский главк МЧС.
Robinson R66 летел по маршруту Новокузнецк — Каракольские озера, на борту находился один человек. Спасатели обнаружили пропавший вертолет, он разбился недалеко от озера в Кемеровской области, пилот погиб, сообщали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Республике Алтай. По факту падения судна возбуждено уголовное дело.
"От координационного центра поиска и спасения поступило сообщение о сработке аварийного маяка на борту вертолета R66 "Робинсон". На место было направлено воздушное судно (Ми-8) от координационного центра поиска и спасения из аэропорта г. Горно-Алтайск. В результате поисковых работ место крушения вертолета было обнаружено в районе озера Каракуль МО Таштыпский район Республики Хакасия. Силы и средства МЧС России не привлекались", - сообщает МЧС Хакасии.
К выезду на место происшествия готовится следственная группа.
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ПроисшествияРеспублика ХакасияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Robinson R66
 
 
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