https://ria.ru/20211210/vertolet-1763111243.html

МЧС Хакасии уточнило место падения вертолета Robinson

МЧС Хакасии уточнило место падения вертолета Robinson - РИА Новости, 10.12.2021

МЧС Хакасии уточнило место падения вертолета Robinson

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе озера Каракуль в Таштыпском районе Хакасии, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:22

2021-12-10T13:22

2021-12-10T13:22

происшествия

республика хакасия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

robinson r66

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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА новости. Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе озера Каракуль в Таштыпском районе Хакасии, сообщает республиканский главк МЧС.Robinson R66 летел по маршруту Новокузнецк — Каракольские озера, на борту находился один человек. Спасатели обнаружили пропавший вертолет, он разбился недалеко от озера в Кемеровской области, пилот погиб, сообщали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Республике Алтай. По факту падения судна возбуждено уголовное дело."От координационного центра поиска и спасения поступило сообщение о сработке аварийного маяка на борту вертолета R66 "Робинсон". На место было направлено воздушное судно (Ми-8) от координационного центра поиска и спасения из аэропорта г. Горно-Алтайск. В результате поисковых работ место крушения вертолета было обнаружено в районе озера Каракуль МО Таштыпский район Республики Хакасия. Силы и средства МЧС России не привлекались", - сообщает МЧС Хакасии.К выезду на место происшествия готовится следственная группа.

https://ria.ru/20211003/katastrofy-1752911363.html

республика хакасия

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происшествия, республика хакасия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), robinson r66