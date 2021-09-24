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В Ижевске возбудили дело после жесткой посадки вертолета санавиации
В Ижевске возбудили дело после жесткой посадки вертолета санавиации - РИА Новости, 24.09.2021
В Ижевске возбудили дело после жесткой посадки вертолета санавиации
По факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, сообщается на... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:23
2021-09-24T17:23
происшествия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, сообщается на сайте СК РФ.Ранее МЧС РФ проинформировало, что 23 сентября медицинский вертолет совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе в Ижевске, находившиеся на его борту четыре человека, по предварительным данным, не пострадали. Минздрав РФ сообщал, что в результате ЧП фельдшер получил травму головы."По факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в релизе.По данным следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолёт приземлился на территории первой республиканской больницы и частично разрушился. На борту находились пилот и три пассажира, серьезных травм они не получили."В рамках расследования уголовного дела будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии вертолета и действиях пилота", - добавляется в сообщении.
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происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:23 24.09.2021
 
В Ижевске возбудили дело после жесткой посадки вертолета санавиации

В Ижевске СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после жесткой посадки вертолета

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее МЧС РФ проинформировало, что 23 сентября медицинский вертолет совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе в Ижевске, находившиеся на его борту четыре человека, по предварительным данным, не пострадали. Минздрав РФ сообщал, что в результате ЧП фельдшер получил травму головы.
"По факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в релизе.
По данным следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолёт приземлился на территории первой республиканской больницы и частично разрушился. На борту находились пилот и три пассажира, серьезных травм они не получили.
"В рамках расследования уголовного дела будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии вертолета и действиях пилота", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияИжевскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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