https://ria.ru/20210924/posadka-1751675004.html

В Ижевске возбудили дело после жесткой посадки вертолета санавиации

В Ижевске возбудили дело после жесткой посадки вертолета санавиации - РИА Новости, 24.09.2021

В Ижевске возбудили дело после жесткой посадки вертолета санавиации

По факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, сообщается на... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:23

2021-09-24T17:23

2021-09-24T17:23

происшествия

ижевск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, сообщается на сайте СК РФ.Ранее МЧС РФ проинформировало, что 23 сентября медицинский вертолет совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе в Ижевске, находившиеся на его борту четыре человека, по предварительным данным, не пострадали. Минздрав РФ сообщал, что в результате ЧП фельдшер получил травму головы."По факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в релизе.По данным следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолёт приземлился на территории первой республиканской больницы и частично разрушился. На борту находились пилот и три пассажира, серьезных травм они не получили."В рамках расследования уголовного дела будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии вертолета и действиях пилота", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210924/skoraya-1751646894.html

ижевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), россия