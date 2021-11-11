https://ria.ru/20211111/vertolet-1758512418.html
СК назвал причину падения вертолета на Таймыре
СК назвал причину падения вертолета на Таймыре - РИА Новости, 11.11.2021
СК назвал причину падения вертолета на Таймыре
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края из-за того, что при посадке задел кроны деревьев, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:28
2021-11-11T10:28
2021-11-11T10:43
происшествия
таймыр
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
туруханский район
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края из-за того, что при посадке задел кроны деревьев, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным регионального главка МЧС РФ, ЧП произошло в Туруханском районе Красноярского края, на борту было три члена экипажа, пострадавших нет."Предварительно установлено, что 11 ноября в дневное время вертолет МИ-8, следовавший по маршруту Валек-Светлогорск-Игарка, при заходе на посадочную площадку в поселок Светлогорск... задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение", - говорится в релизе.При ударе о землю вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасного движения. В ходе следствия будет дана оценка действиям как летчиков, так и наземных служб.
https://ria.ru/20210624/vertolet-1738513097.html
таймыр
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происшествия, таймыр, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, туруханский район, красноярский край, россия
10:28 11.11.2021 (обновлено: 10:43 11.11.2021)
СК назвал причину падения вертолета на Таймыре
Вертолет Ми-8 упал на Таймыре, задев при посадке кроны деревьев