https://ria.ru/20210517/vertolet-1732722166.html

В Архангельской области упал вертолет, один человек погиб

В Архангельской области упал вертолет, один человек погиб

Вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T22:28

2021-05-17T22:28

2021-05-17T22:45

следственный комитет россии (ск рф)

архангельская область

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолёта в районе острова Мудьюнг Архангельской области", - говорится в сообщении.Согласно предварительной информации, 17 мая в 21.25 поступило сообщение о падении вертолета Robinson в районе острова Мудьюнг, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести."Организован выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляется в сообщении.Как сообщает МЧС России, два человека находятся в тяжелом состоянии. Вертолет находится на плаву, решается вопрос о вылете на место санитарной авиации."На месте падения находится спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на СВП "Хивус". Также следует катер "20 лет МЧС России" со специалистами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что к ликвидации последствий привлечено 24 человека и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20210417/avarii-1728740747.html

https://ria.ru/20210326/katastrofa-1602907370.html

архангельская область

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следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, происшествия