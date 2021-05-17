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В Архангельской области упал вертолет, один человек погиб
В Архангельской области упал вертолет, один человек погиб
Вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T22:28
2021-05-17T22:45
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолёта в районе острова Мудьюнг Архангельской области", - говорится в сообщении.Согласно предварительной информации, 17 мая в 21.25 поступило сообщение о падении вертолета Robinson в районе острова Мудьюнг, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести."Организован выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляется в сообщении.Как сообщает МЧС России, два человека находятся в тяжелом состоянии. Вертолет находится на плаву, решается вопрос о вылете на место санитарной авиации."На месте падения находится спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на СВП "Хивус". Также следует катер "20 лет МЧС России" со специалистами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что к ликвидации последствий привлечено 24 человека и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20210417/avarii-1728740747.html
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следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, происшествия

В Архангельской области упал вертолет, один человек погиб

22:28 17.05.2021 (обновлено: 22:45 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, еще одного ищут, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолёта в районе острова Мудьюнг Архангельской области", - говорится в сообщении.
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Согласно предварительной информации, 17 мая в 21.25 поступило сообщение о падении вертолета Robinson в районе острова Мудьюнг, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести.
"Организован выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавляется в сообщении.
Как сообщает МЧС России, два человека находятся в тяжелом состоянии. Вертолет находится на плаву, решается вопрос о вылете на место санитарной авиации.
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"На месте падения находится спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России на СВП "Хивус". Также следует катер "20 лет МЧС России" со специалистами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к ликвидации последствий привлечено 24 человека и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьПроисшествия
 
 
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