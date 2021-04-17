Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/vertolet-1728726017.html
СК завел дело после жесткой посадки вертолета на Кубани
СК завел дело после жесткой посадки вертолета на Кубани
Дело заведено после жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани, в результате которой погиб пилот, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:27
2021-04-17T18:42
ми-2
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728739960_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_87cd327b991dc2facc262e627ce391c6.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дело заведено после жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани, в результате которой погиб пилот, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск в ходе проведения сельхозработ, пилот погиб."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Марковская.Она добавила, что сейчас осматривается воздушное судно, место крушения, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены экспертизы.
https://ria.ru/20210417/vertolet-1728722733.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работа следователей на месте крушения вертолета в Краснодарском крае. Кадры СК
Появилось видео с места крушения сельскохозяйственного вертолета в Краснодарском крае. Ролик опубликовал телеканал "Россия. Кубань". На кадрах видны обломки вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск. В результате крушения машины погиб пилот 1960-го года рождения. На месте ЧП работают экстренные службы. Ситуацию взяло под контроль краевое МЧС.
2021-04-17T16:27
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728739960_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8f9625bc5f298c9b76e362a5c7d6d332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ми-2, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия

СК завел дело после жесткой посадки вертолета на Кубани

16:27 17.04.2021 (обновлено: 18:42 17.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дело заведено после жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани, в результате которой погиб пилот, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск в ходе проведения сельхозработ, пилот погиб.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Марковская.
Она добавила, что сейчас осматривается воздушное судно, место крушения, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены экспертизы.
На месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 16:01
Появилось видео с места крушения вертолета на Кубани
 
Ми-2Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
04:09Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
Лента новостейМолния