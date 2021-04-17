https://ria.ru/20210417/vertolet-1728726017.html
СК завел дело после жесткой посадки вертолета на Кубани
СК завел дело после жесткой посадки вертолета на Кубани
Дело заведено после жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани, в результате которой погиб пилот, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T16:27
2021-04-17T16:27
2021-04-17T18:42
ми-2
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дело заведено после жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани, в результате которой погиб пилот, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск в ходе проведения сельхозработ, пилот погиб."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Марковская.Она добавила, что сейчас осматривается воздушное судно, место крушения, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены экспертизы.
https://ria.ru/20210417/vertolet-1728722733.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа следователей на месте крушения вертолета в Краснодарском крае. Кадры СК
Появилось видео с места крушения сельскохозяйственного вертолета в Краснодарском крае. Ролик опубликовал телеканал "Россия. Кубань". На кадрах видны обломки вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск. В результате крушения машины погиб пилот 1960-го года рождения. На месте ЧП работают экстренные службы. Ситуацию взяло под контроль краевое МЧС.
2021-04-17T16:27
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ми-2, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Дело заведено после жесткой посадки вертолета Ми-2
на Кубани, в результате которой погиб пилот, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК
РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Кубани в районе трассы Краснодар-Новороссийск в ходе проведения сельхозработ, пилот погиб.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Марковская.
Она добавила, что сейчас осматривается воздушное судно, место крушения, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены экспертизы.