https://ria.ru/20210816/ekskursii-1745990611.html

На Камчатке ограничили экскурсии с использованием малой авиации

На Камчатке ограничили экскурсии с использованием малой авиации - РИА Новости, 16.08.2021

На Камчатке ограничили экскурсии с использованием малой авиации

Экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий временно ограничены в Камчатском крае, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:33

2021-08-16T19:33

2021-08-16T19:53

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крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий временно ограничены в Камчатском крае, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Авиакомпании "Витязь-Аэро" после ЧП были запрещены коммерческие перевозки пассажиров."Ростуризм обращает внимание туристов и туроператоров, что в Камчатском крае временно ограничены экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий", - сказали в ведомстве.Как отметили в Ростуризме, по решению Росавиации с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилось значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае. Кроме того, до 22 августа всеми перевозчиками на период проведения следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий происшествия не будут осуществляться туристические полеты в район Курильского озера, а в акватории самого озера - лодочные экскурсии."В указанный регион разрешены только заходы однодневных пеших групп туристов до истока реки Озерная и посещение урочища Кутхины баты", - уточнили в ведомстве."Ростуризм просит туристов, планирующих свое путешествие в ближайшие дни на Камчатке с использованием вертолетных экскурсий, обратиться к туроператору (турагенту) для корректировки программы и выбора иных вариантов путешествия в крае, с учетом загруженности водных и наземных видов маршрутов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

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камчатский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ми-8, новости - туризм, туризм, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае