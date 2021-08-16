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Туризм
https://ria.ru/20210816/ekskursii-1745990611.html
На Камчатке ограничили экскурсии с использованием малой авиации
На Камчатке ограничили экскурсии с использованием малой авиации - РИА Новости, 16.08.2021
На Камчатке ограничили экскурсии с использованием малой авиации
Экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий временно ограничены в Камчатском крае, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:33
2021-08-16T19:53
туризм
камчатский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ми-8
новости - туризм
туризм
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий временно ограничены в Камчатском крае, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Авиакомпании "Витязь-Аэро" после ЧП были запрещены коммерческие перевозки пассажиров."Ростуризм обращает внимание туристов и туроператоров, что в Камчатском крае временно ограничены экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий", - сказали в ведомстве.Как отметили в Ростуризме, по решению Росавиации с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилось значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае. Кроме того, до 22 августа всеми перевозчиками на период проведения следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий происшествия не будут осуществляться туристические полеты в район Курильского озера, а в акватории самого озера - лодочные экскурсии."В указанный регион разрешены только заходы однодневных пеших групп туристов до истока реки Озерная и посещение урочища Кутхины баты", - уточнили в ведомстве."Ростуризм просит туристов, планирующих свое путешествие в ближайшие дни на Камчатке с использованием вертолетных экскурсий, обратиться к туроператору (турагенту) для корректировки программы и выбора иных вариантов путешествия в крае, с учетом загруженности водных и наземных видов маршрутов", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html
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камчатский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ми-8, новости - туризм, туризм, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
19:33 16.08.2021 (обновлено: 19:53 16.08.2021)
 
На Камчатке ограничили экскурсии с использованием малой авиации

Ростуризм: экскурсии с использованием малой авиации временно ограничили на Камчатке

© Фото : Официальный сайт Камчатского краяПоисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : Официальный сайт Камчатского края
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий временно ограничены в Камчатском крае, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Авиакомпании "Витязь-Аэро" после ЧП были запрещены коммерческие перевозки пассажиров.
Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8
"Ростуризм обращает внимание туристов и туроператоров, что в Камчатском крае временно ограничены экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий", - сказали в ведомстве.
Как отметили в Ростуризме, по решению Росавиации с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилось значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае. Кроме того, до 22 августа всеми перевозчиками на период проведения следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий происшествия не будут осуществляться туристические полеты в район Курильского озера, а в акватории самого озера - лодочные экскурсии.
"В указанный регион разрешены только заходы однодневных пеших групп туристов до истока реки Озерная и посещение урочища Кутхины баты", - уточнили в ведомстве.
"Ростуризм просит туристов, планирующих свое путешествие в ближайшие дни на Камчатке с использованием вертолетных экскурсий, обратиться к туроператору (турагенту) для корректировки программы и выбора иных вариантов путешествия в крае, с учетом загруженности водных и наземных видов маршрутов", - добавили в пресс-службе.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:18
Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
 
ТуризмКамчатский крайФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Ми-8Новости - ТуризмТуризмРоссияКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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