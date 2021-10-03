Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/vertolet-1752900279.html
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 03.10.2021
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека
Вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи подмосковного Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:37
2021-10-03T21:20
лыткарино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_34f62059b6062a7f2f075344f2ba064c.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи подмосковного Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области.Все три человека на борту погибли.Ведомство отметило, что экипаж выполнял учебный полет. Информация о ЧП поступила спасателям в 19:41. Возгорания после падения не было.К работам привлечены четыре единицы техники и 12 человек.
https://ria.ru/20211001/samolet-1752747676.html
лыткарино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_20eeb5e0c5d54409cd7c288f9e7fec29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лыткарино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)
20:37 03.10.2021 (обновлено: 21:20 03.10.2021)
 
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека

При падении вертолета Roninson R-44 в Лыткарино погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи подмосковного Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области.
Все три человека на борту погибли.
Ведомство отметило, что экипаж выполнял учебный полет. Информация о ЧП поступила спасателям в 19:41. Возгорания после падения не было.
К работам привлечены четыре единицы техники и 12 человек.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 21:07Туризм
Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
 
ЛыткариноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния