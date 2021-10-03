https://ria.ru/20211003/vertolet-1752900279.html

При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека

При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 03.10.2021

При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека

Вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи подмосковного Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:37

2021-10-03T20:37

2021-10-03T21:20

лыткарино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи подмосковного Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области.Все три человека на борту погибли.Ведомство отметило, что экипаж выполнял учебный полет. Информация о ЧП поступила спасателям в 19:41. Возгорания после падения не было.К работам привлечены четыре единицы техники и 12 человек.

https://ria.ru/20211001/samolet-1752747676.html

лыткарино

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лыткарино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)