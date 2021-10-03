https://ria.ru/20211003/vertolet-1752900279.html
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 03.10.2021
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека
Вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи подмосковного Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:37
2021-10-03T20:37
2021-10-03T21:20
лыткарино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вертолет Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи подмосковного Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области.Все три человека на борту погибли.Ведомство отметило, что экипаж выполнял учебный полет. Информация о ЧП поступила спасателям в 19:41. Возгорания после падения не было.К работам привлечены четыре единицы техники и 12 человек.
https://ria.ru/20211001/samolet-1752747676.html
лыткарино
московская область (подмосковье)
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лыткарино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)
20:37 03.10.2021 (обновлено: 21:20 03.10.2021)
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека
При падении вертолета Roninson R-44 в Лыткарино погибли три человека