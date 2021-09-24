https://ria.ru/20210924/vertolet-1751547241.html

Источник сообщил об обнаружении на Камчатке обломков вертолета Ка-27

Источник сообщил об обнаружении на Камчатке обломков вертолета Ка-27 - РИА Новости, 24.09.2021

Источник сообщил об обнаружении на Камчатке обломков вертолета Ка-27

Обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке, обнаружены в труднодоступной местности, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T01:13

2021-09-24T01:13

2021-09-24T03:02

происшествия

камчатский край

ка-27

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен — РИА Новости. Обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке, обнаружены в труднодоступной местности, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Вертолет Ка-27, на борту которого находились четыре человека, не вышел на связь на Камчатке в 5.30 по местному времени (20.30 мск четверга)."Обломки нашли. Там труднодоступная местность, добраться не могут. Что с людьми, неизвестно. Высота больше 900 метров", — сказал собеседник агентства.Как заявили РИА Новости в экстренных службах, на летательном аппарате находились сотрудники авиационного отряда ФСБ.Машина выполняла учебно-тренировочный полет.Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы.

https://ria.ru/20210901/krushenie-1748097853.html

камчатский край

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2021

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происшествия, камчатский край, ка-27