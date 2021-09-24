https://ria.ru/20210924/vertolet-1751547241.html
Источник сообщил об обнаружении на Камчатке обломков вертолета Ка-27
Источник сообщил об обнаружении на Камчатке обломков вертолета Ка-27 - РИА Новости, 24.09.2021
Источник сообщил об обнаружении на Камчатке обломков вертолета Ка-27
Обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке, обнаружены в труднодоступной местности, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T01:13
2021-09-24T01:13
2021-09-24T03:02
происшествия
камчатский край
ка-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751536663_0:229:3234:2048_1920x0_80_0_0_26f09a3f9f2cb9ecd473f1f9aeb21444.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен — РИА Новости. Обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке, обнаружены в труднодоступной местности, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Вертолет Ка-27, на борту которого находились четыре человека, не вышел на связь на Камчатке в 5.30 по местному времени (20.30 мск четверга)."Обломки нашли. Там труднодоступная местность, добраться не могут. Что с людьми, неизвестно. Высота больше 900 метров", — сказал собеседник агентства.Как заявили РИА Новости в экстренных службах, на летательном аппарате находились сотрудники авиационного отряда ФСБ.Машина выполняла учебно-тренировочный полет.Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы.
https://ria.ru/20210901/krushenie-1748097853.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751536663_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_9542ec00c9469498838ad4a5a4e538df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, ка-27
01:13 24.09.2021 (обновлено: 03:02 24.09.2021)
Источник сообщил об обнаружении на Камчатке обломков вертолета Ка-27
Источник: на Камчатке обнаружили обломки вертолета Ка-27, судьба экипажа неизвестна
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен — РИА Новости.
Обломки вертолета Ка-27
, пропавшего на Камчатке, обнаружены в труднодоступной местности, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Вертолет Ка-27, на борту которого находились четыре человека, не вышел на связь на Камчатке в 5.30 по местному времени (20.30 мск четверга).
"Обломки нашли. Там труднодоступная местность, добраться не могут. Что с людьми, неизвестно. Высота больше 900 метров", — сказал собеседник агентства.
Как заявили РИА Новости в экстренных службах, на летательном аппарате находились сотрудники авиационного отряда ФСБ.
Машина выполняла учебно-тренировочный полет.
Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР
в 1970-е годы.