https://ria.ru/20210927/kamchatka-1751941769.html
На Камчатке нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ка-27
На Камчатке нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ка-27 - РИА Новости, 27.09.2021
На Камчатке нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ка-27
Поисковая группа обнаружила тела пяти членов экипажа потерпевшего катастрофу на Камчатке вертолета Ка-27 специального авиационного отряда ФСБ РФ, рассказал РИА... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:44
2021-09-27T09:44
2021-09-27T09:46
происшествия
ка-27
крушение ка-27 на камчатке
елизовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Поисковая группа обнаружила тела пяти членов экипажа потерпевшего катастрофу на Камчатке вертолета Ка-27 специального авиационного отряда ФСБ РФ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Тела обнаружены, все погибли", - сказал собеседник агентства.Вертолет принадлежит 5-му отдельному авиационному отряду ФСБ России.Пропавший вертолет Ка-27 был обнаружен 24 сентября в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. На борту находились 5 членов экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/ka27-1751594992.html
https://ria.ru/20210924/vertolet-1751547241.html
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происшествия, ка-27, крушение ка-27 на камчатке, елизовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
09:44 27.09.2021 (обновлено: 09:46 27.09.2021)
На Камчатке нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ка-27
На Камчатке нашли тела всех членов экипажа потерпевшего катастрофу вертолета Ка-27