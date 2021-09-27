https://ria.ru/20210927/kamchatka-1751941769.html

На Камчатке нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ка-27

На Камчатке нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ка-27 - РИА Новости, 27.09.2021

На Камчатке нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ка-27

Поисковая группа обнаружила тела пяти членов экипажа потерпевшего катастрофу на Камчатке вертолета Ка-27 специального авиационного отряда ФСБ РФ, рассказал РИА... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:44

2021-09-27T09:44

2021-09-27T09:46

происшествия

ка-27

крушение ка-27 на камчатке

елизовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Поисковая группа обнаружила тела пяти членов экипажа потерпевшего катастрофу на Камчатке вертолета Ка-27 специального авиационного отряда ФСБ РФ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Тела обнаружены, все погибли", - сказал собеседник агентства.Вертолет принадлежит 5-му отдельному авиационному отряду ФСБ России.Пропавший вертолет Ка-27 был обнаружен 24 сентября в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. На борту находились 5 членов экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/ka27-1751594992.html

https://ria.ru/20210924/vertolet-1751547241.html

елизовский район

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ка-27, крушение ка-27 на камчатке, елизовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия