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Очевидица раскрыла подробности падения вертолета в Ленинградской области
Очевидица раскрыла подробности падения вертолета в Ленинградской области - РИА Новости, 24.06.2021
Очевидица раскрыла подробности падения вертолета в Ленинградской области
Жительница Ленинградской области в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказала, что разбившийся вертолет Ми-8 до падения летел так низко, что его можно было... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T22:49
2021-06-24T22:49
2021-06-24T23:13
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8
ленинградская область
тосно
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жительница Ленинградской области в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказала, что разбившийся вертолет Ми-8 до падения летел так низко, что его можно было разглядеть.Однако, по ее словам, уже в полете стало ясно, что с воздушным судном что-то не так, и оно упадет."В районе фонарного завода он сделал два круга и ушел в сторону Тосно. <…> Нос был опущен вниз, летел под углом к земле", — пояснила очевидица событий.О катастрофе с Ми-8 стало известно сегодня вечером. Вертолет принадлежал Росгвардии. Трое человек, которые находились на борту, погибли. На месте работают пожарные и экстренные службы.
https://ria.ru/20210624/krushenie-1738508437.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8, ленинградская область, тосно, происшествия
Очевидица раскрыла подробности падения вертолета в Ленинградской области
22:49 24.06.2021 (обновлено: 23:13 24.06.2021)
Местная жительница рассказала о падении вертолета Ми-8 в Ленинградской области