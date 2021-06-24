https://ria.ru/20210624/vertolet-1738512601.html

Очевидица раскрыла подробности падения вертолета в Ленинградской области

Очевидица раскрыла подробности падения вертолета в Ленинградской области - РИА Новости, 24.06.2021

Очевидица раскрыла подробности падения вертолета в Ленинградской области

Жительница Ленинградской области в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказала, что разбившийся вертолет Ми-8 до падения летел так низко, что его можно было... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:49

2021-06-24T22:49

2021-06-24T23:13

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ми-8

ленинградская область

тосно

происшествия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жительница Ленинградской области в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказала, что разбившийся вертолет Ми-8 до падения летел так низко, что его можно было разглядеть.Однако, по ее словам, уже в полете стало ясно, что с воздушным судном что-то не так, и оно упадет."В районе фонарного завода он сделал два круга и ушел в сторону Тосно. <…> Нос был опущен вниз, летел под углом к земле", — пояснила очевидица событий.О катастрофе с Ми-8 стало известно сегодня вечером. Вертолет принадлежал Росгвардии. Трое человек, которые находились на борту, погибли. На месте работают пожарные и экстренные службы.

https://ria.ru/20210624/krushenie-1738508437.html

россия

ленинградская область

тосно

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8, ленинградская область, тосно, происшествия