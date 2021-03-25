https://ria.ru/20210325/vertolet-1602897636.html

Один человек погиб при крушении вертолета в Калининградской области

Один человек погиб при крушении вертолета в Калининградской области

В Калининградской области при жесткой посадке вертолета Ка-32 МЧС России погиб один человек, еще двух спасли, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-25T22:53

2021-03-25T22:53

2021-03-26T02:23

следственный комитет россии (ск рф)

ка-32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининград

происшествия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Калининградской области при жесткой посадке вертолета Ка-32 МЧС России погиб один человек, еще двух спасли, сообщили в Следственном комитете."При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск", — говорится в сообщении МЧС.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в районе Куршского залива. По словам собеседника агентства, на борту находились три человека. Обстоятельства ЧП выясняют.По данным СК, погибший - ботмеханик воздушного судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).Как отметили в МЧС, вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. "За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210209/an-12-1596668487.html

калининград

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следственный комитет россии (ск рф), ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, происшествия