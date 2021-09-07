https://ria.ru/20210907/vertolet-1749052827.html

Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали в МАК

Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали в МАК - РИА Новости, 07.09.2021

Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали в МАК

Бортовой самописец потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 передан на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:03

2021-09-07T17:03

2021-09-07T17:03

происшествия

камчатский край

межгосударственный авиационный комитет

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бортовой самописец потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 передан на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет, сообщается на сайте СК РФ.Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. Вертолет вытащили из воды на берег 6 сентября."В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

камчатский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ми-8 поднимают со дна Курильского озера Ми-8 полностью подняли со дна Курильского озера на Камчатке. Вертолёт лежал на глубине около 110 м. Авиакатастрофа произошла, напомним, 12 августа. Вертолёт с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга упал в воду при посадке. Погибли восемь человек из 16 находившихся на борту. 2021-09-07T17:03 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, межгосударственный авиационный комитет, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, видео