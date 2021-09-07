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Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали в МАК
Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали в МАК - РИА Новости, 07.09.2021
Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали в МАК
Бортовой самописец потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 передан на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:03
2021-09-07T17:03
происшествия
камчатский край
межгосударственный авиационный комитет
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бортовой самописец потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 передан на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет, сообщается на сайте СК РФ.Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. Вертолет вытащили из воды на берег 6 сентября."В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
камчатский край
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Ми-8 поднимают со дна Курильского озера
Ми-8 полностью подняли со дна Курильского озера на Камчатке. Вертолёт лежал на глубине около 110 м. Авиакатастрофа произошла, напомним, 12 августа. Вертолёт с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга упал в воду при посадке. Погибли восемь человек из 16 находившихся на борту.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
происшествия, камчатский край, межгосударственный авиационный комитет, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, видео
Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали в МАК
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бортовой самописец потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 передан на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет, сообщается на сайте СК РФ.
2021-09-07T17:03
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17:03 07.09.2021
 
Бортовой самописец упавшего на Камчатке Ми-8 передали в МАК

СК: бортовой самописец упавшего в Курильское озеро на Камчатке Ми-8 передали в МАК

© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бортовой самописец потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 передан на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет, сообщается на сайте СК РФ.
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. Вертолет вытащили из воды на берег 6 сентября.
"В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКамчатский крайМежгосударственный авиационный комитетМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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