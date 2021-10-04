https://ria.ru/20211004/vertolet-1752949105.html
Упавший в Подмосковье вертолет Robinson использовали для экскурсий
Упавший в Подмосковье вертолет Robinson использовали для экскурсий - РИА Новости, 04.10.2021
Упавший в Подмосковье вертолет Robinson использовали для экскурсий
Вертолет Robinson, потерпевший крушение в подмосковном лесу, использовался для экскурсионных полетов, информирует СК РФ. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:57
2021-10-04T10:57
2021-10-04T11:26
происшествия
лыткарино
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752942205_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c399d991464203a7cfe1d7eaaf3046ef.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вертолет Robinson, потерпевший крушение в подмосковном лесу, использовался для экскурсионных полетов, информирует СК РФ.Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате."Установлено, что на воздушном судне - вертолете Robinson R-44 - оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов", - говорится в сообщении.По данным следствия, 3 октября предприниматель организовал экскурсионный полет для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с аэродрома "Мячково". Как отметили в СК, он "имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". В ходе экскурсионного полета вертолет потерпел крушение, пилот и два пассажира погибли на месте.Следственной группой проведены дополнительные осмотры места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем, изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20211001/stolknovenie-1752737401.html
лыткарино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752942205_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a920366a37cb860ba443ca2475b6f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лыткарино, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости - туризм
10:57 04.10.2021 (обновлено: 11:26 04.10.2021)
Упавший в Подмосковье вертолет Robinson использовали для экскурсий
Упавший в Подмосковье вертолет Robinson использовали для экскурсионных полетов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Вертолет Robinson, потерпевший крушение в подмосковном лесу, использовался для экскурсионных полетов, информирует СК
РФ.
Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино
во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина
ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.
"Установлено, что на воздушном судне - вертолете Robinson R-44 - оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 3 октября предприниматель организовал экскурсионный полет для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с аэродрома "Мячково". Как отметили в СК, он "имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". В ходе экскурсионного полета вертолет потерпел крушение, пилот и два пассажира погибли на месте.
Следственной группой проведены дополнительные осмотры места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем, изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели.