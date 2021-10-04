https://ria.ru/20211004/vertolet-1752949105.html

Упавший в Подмосковье вертолет Robinson использовали для экскурсий

Упавший в Подмосковье вертолет Robinson использовали для экскурсий - РИА Новости, 04.10.2021

Упавший в Подмосковье вертолет Robinson использовали для экскурсий

Вертолет Robinson, потерпевший крушение в подмосковном лесу, использовался для экскурсионных полетов, информирует СК РФ. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:57

2021-10-04T10:57

2021-10-04T11:26

происшествия

лыткарино

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вертолет Robinson, потерпевший крушение в подмосковном лесу, использовался для экскурсионных полетов, информирует СК РФ.Как сообщал СК, вечером в воскресенье в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате."Установлено, что на воздушном судне - вертолете Robinson R-44 - оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов", - говорится в сообщении.По данным следствия, 3 октября предприниматель организовал экскурсионный полет для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с аэродрома "Мячково". Как отметили в СК, он "имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". В ходе экскурсионного полета вертолет потерпел крушение, пилот и два пассажира погибли на месте.Следственной группой проведены дополнительные осмотры места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем, изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20211001/stolknovenie-1752737401.html

лыткарино

россия

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происшествия, лыткарино, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости - туризм