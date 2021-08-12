https://ria.ru/20210812/vertolet-1745414800.html

На Камчатке упал вертолет с туристами

На Камчатке упал вертолет с туристами - РИА Новости, 12.08.2021

На Камчатке упал вертолет с туристами

На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T01:20

2021-08-12T01:20

2021-08-12T02:49

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По предварительным данным, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро.По информации собеседника агентства, на борту были 16 человек, восемь из них выжили."В 00.50 (мск) 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании Витязь- Аэро в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется", — заявили в МЧС России.

https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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2021

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае