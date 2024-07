Организация Североатлантического договора (НАТО)

https://ria.ru/20240709/nato-1958229989.html

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – военно-политический союз ряда европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. В настоящее время его членами являются 32 страны, наемники и специалисты из которых участвуют в военных действия против России на стороне киевского режима, а сами государства официально поставляют Украине оружие, которое используется в том числе для ударов по гражданским объектам на территории России, в том числе по тем областям, принадлежность которых к РФ признается странами НАТО.По Договору 1949 года, заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.Между тем Североатлантический альянс неоднократно нарушал границы зоны своей ответственности, грубо попирая международное право, в том числе, Устав ООН и Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Без согласия Совета Безопасности ООН или в нарушение прописанного в них мандата Североатлантический альянс предпринял ряд военных интервенций за пределами зоны своей ответственности. По экспертным оценкам, жертвами операций НАТО стало около одного миллиона мирных жителей, без учета лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил. Этнические чистки, гражданские войны, экологические и гуманитарные катастрофы, разразившиеся после вторжения НАТО, унесли еще больше жизней. Беженцы из стран, ставших жертвами блока, исчисляются десятками миллионов человек.Президент и МИД России неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран.Фактически, начиная с момента своего основания, НАТО была ориентирована на противодействие Советскому Союзу и позднее – странам-участницам Организации Варшавского договора (ОВД, с 1955 года), а после прекращения действия ОВД и распада СССР – на противодействие России. Так, натовские инструкторы готовили к противостоянию с Россией украинских военнослужащих задолго до начала российской специальной военной операции, во время развязанной Киевом войны с собственными гражданами в Донбассе.С началом СВО военные специалисты и наемники из стран НАТО активно воюют против России на стороне киевского режима, а руководители стран НАТО неоднократно публично заявляли о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя и даже отправки регулярных войск на Украину для войны с Россией.Учредителями и первоначальными членами НАТО были 12 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты Америки и Франция.В период с 1949 года до начала 1980-х годов к Североатлантическому союзу присоединились четыре страны (Турция и Греция в 1952 году, Германия в 1955 году, Испания в 1982 году).В 1958 году президент Франции генерал Шарль де Голль провозгласил курс на выход страны из состава НАТО. В марте 1959 года французский флот в Средиземном море был выведен из-под командования НАТО, средства противовоздушной обороны были переданы под национальный контроль. В 1966 году Франция приняла решение о выходе из состава военных командных структур НАТО. Из страны были выведены многочисленные военные базы США, французские войска перестали участвовать в военных операциях НАТО. В феврале 1990 года, в ходе переговоров о воссоединении Германии, Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Однако обязательства были нарушены. Самым значительным, как с точки зрения числа новых членов, так и в плане политических последствий, стало расширение НАТО после окончания "холодной войны".Согласно основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев. Однако продвижение военной инфраструктуры альянса на восток стало одной из главных проблем в отношениях между РФ и НАТО.В 1999 году в НАТО вошли бывшие страны-участницы Организации Варшавского договора – Венгрия, Польша и Чехия ("Четвертое расширение НАТО"), в 2004 году – бывшие участницы ОВД Болгария, Румыния и Словакия, а также Латвия, Литва, Словения и Эстония ("Пятое расширение НАТО"). На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было принято решение о включении в НАТО Хорватии и бывшей участницы ОВД Албании. 1 апреля 2009 года они стали полноправными членами Организации Североатлантического договора ("Шестое расширение НАТО"). Также на саммите в Страсбурге Франция вернулась во все покинутые ранее структуры НАТО.В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса вопреки желанию народа этой страны – значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. Результаты социологического опроса, организованного оппозицией Черногории, показали, что 54,7% жителей страны выступали против вступления в НАТО, а 57,9% граждан поддерживали идею провести референдум по этому вопросу. В стране проходили акции протеста. Однако в итоге решение о присоединении страны к альянсу было принято без учета мнения народа. Закон о вступлении Черногории в НАТО ратифицировал парламент. За такое решение проголосовали 46 депутатов из 81.В марте 2020 года Северная Македония стала 30-м членом НАТО, для чего она была вынуждена поступиться собственным историческим названием государства. Вступление Северной Македонии в НАТО стало возможным после того, как Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решило их многолетний спор о названии бывшей югославской республики. Договор вынесли на референдум в Македонии 30 сентября 2018 года, однако он фактически провалился. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение. Этот договор ратифицировали парламенты Македонии и Греции. 12 февраля 2019 года бывшая югославская республика Македония официально сменила название на Северная Македония.В апреле 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО, став 31-м членом Североатлантического договора. Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса – кроме Будапешта и Анкары. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта 2023 года, а Турция – в начале апреля 2023 года. 7 марта 2024 года Швеция стала 32-м участником Североатлантического альянса. Стокгольм подал заявку на вступление в блок после начала российской спецоперации на Украине. Изначально заявку Швеции не одобряли Турция и Венгрия. Анкара выступала против поддержки Стокгольмом курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Сдвиги наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Анкара одобрила вступление страны в альянс в январе 2024 года. В Венгрии против инициативы долгое время выступали местные депутаты, отмечавшие, что шведские власти распространяют "бессовестную ложь" об их стране. Президент Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс 5 марта.В последние годы в числе основных стран, стремящихся стать членами военно-политического блока, были Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.Босния и Герцеговина в 2006 году присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира" (ПРМ). В 2010 году стране было предложено присоединиться к Плану действий по членству. В декабре 2018 года главы МИД стран НАТО подтвердили готовность предоставить Боснии и Герцеговине годовую национальную программу сотрудничества. За вступление страны в НАТО в 2019 году высказывался глава Госдепартамента США Майк Помпео. В мае 2021 года глава министерства обороны Боснии и Герцеговины Сифет Поджич заявлял местным СМИ, что Сараево находится "на последней ступени перед членством" в альянсе. В 2022 году НАТО расширило свою поддержку партнеров, включая Боснию и Герцеговину. В феврале 2023 года министры обороны стран НАТО одобрили новый пакет мер по наращиванию оборонного потенциала Боснии и Герцеговины.В 2008 году страны Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отсрочив решение вопроса на неопределенное время. В июне 2021 года лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к военному блоку. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но сроков, на которые руководство этих стран ориентировалось бы, не назвали.В сентябре 2008 года была создана Комиссия НАТО-Грузия для политических консультаций и практического сотрудничества, которые должны способствовать достижению Грузией членства в НАТО.В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения. Учения проводятся каждые три года. В 2022 году они прошли в третий раз. В 2022 году союзники одобрили ряд индивидуальных мер поддержки для Грузии как одного из партнеров НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В марте 2018 года Украина получила статус "страны-аспиранта" в НАТО. В феврале 2019 года Верховная Рада Украины даже изменила конституцию, чтобы закрепить курс страны в ЕС и НАТО. В конце апреля 2022 года глава Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью Fox News, что говорить о возможности вступления Украины в НАТО было бы спекуляцией. Он подчеркнул, что сейчас возможности вступления Украины в НАТО на повестке нет.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. Киевский режим рассчитывает, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.В своей деятельности НАТО руководствуется принятой главами государств и правительств на саммите Североатлантического альянса в Лиссабоне (Португалия) 19-20 ноября 2010 года Стратегической концепцией Североатлантического союза.В рамках НАТО существует ряд программ, важнейшая из которых – "Партнерство ради мира". Ее политической основой является Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), который объединяет 50 стран, из них 32 – это государства-члены НАТО и 18 – страны партнеры, в том числе Россия.Однако Россия приостановила свое участие в этой программе в 2008 году, в настоящее время участие РФ в "Партнерстве ради мира" заморожено.Высшим политическим органом НАТО является Североатлантический совет (Совет НАТО), который состоит из представителей всех государств-членов и проводит свои заседания под председательством генерального секретаря НАТО.Высшим военно-политическим органом организации является Комитет по оборонной политике и планированию.Министры обороны стран НАТО проводят регулярные заседания в рамках Группы ядерного планирования (ГЯП), где они обсуждают конкретные политические вопросы, связанные с ядерными силами.Основными элементами военной структуры НАТО являются Военный комитет, в состав которого входят начальники генеральных штабов стран-членов НАТО, его исполнительный орган – Международный военный штаб, и структура органов военного управления НАТО, состоящая из Стратегического командования по операциям и Командования по трансформации ОВС НАТО.Повседневную деятельность всех структур НАТО организует Международный секретариат во главе с генеральным секретарем, назначаемым правительствами стран-членов. Генеральный секретарь является номинальным председателем Совета НАТО и всех других главных комитетов НАТО.В октябре 2014 года генеральным секретарем НАТО стал Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg). Страны-члены НАТО 4 июля 2023 года продлили полномочия генсека Йенса Столтенберга на посту главы альянса еще на год до 1 октября 2024 года.26 июня 2024 года НАТО утвердила кандидатуру голландского политика Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса. Для назначения на высшую должность НАТО необходимо было получить поддержку от всех 32 стран - членов альянса. Кандидатуру Рютте изначально поддержали крупнейшие игроки: США, Великобритания, Германия и Франция. Однако четыре страны — Турция, Венгрия, Словакия и Румыния — до последнего сомневались. Тем не менее нидерландскому премьеру удалось получить одобрение Турции: для этого он даже летал в Стамбул на коммерческом рейсе, чтобы убедить президента страны Реджепа Эрдогана изменить свою позицию. Затем он заручился поддержкой Венгрии и Словакии. Как сообщали СМИ, он пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генсеком НАТО, Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности альянса за пределами его территории в поддержку Украины. Румыния в конечном итоге тоже согласилась с кандидатурой голландца.Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе (Бельгия). Официальное открытие штаб-квартиры состоялось 16 октября 1967 года.Военный бюджет стран НАТО на 2024 год согласован в размере 2,03 миллиарда евро, гражданский – 438,1 миллиона евро, что на 12% и 18,2% больше, чем в 2023 году, соответственно.ВОЕННЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ С УЧАСТИЕМ ВОЙСК НАТОЗа время существования альянса было проведено несколько крупномасштабных военных операций в странах Европы и Ближнего Востока.В 1995 году была проведена в нарушение Устава ООН первая крупномасштабная военная акция НАТО – операция "Обдуманная сила" ("Освобожденная сила", "Немедленный ответ") в Боснии и Герцеговине. Поводом для массированного бомбового удара по военному потенциалу самопровозглашенной Республики Сербской стал взрыв на городском рынке в Сараево, в котором обвинили сербов. При этом ни расследование миротворцев ООН на месте трагедии, ни последующие разбирательства не установили вину сербов. Глава Народной Скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич заявил, что матрица провокации на рынке Маркале затем неоднократно применялась в Афганистане, на Ближнем Востоке и Украине.Операция проводилась при отсутствии резолюции Совета Безопасности ООН. Основы военной операции НАТО в Боснии заложил "Меморандум о взаимопонимании между главнокомандующим объединенными силами НАТО в южной зоне Европы и командующим силами ООН по охране в бывшей Югославии". С текстом документа, в котором фактически речь шла о порядке проведения военно-воздушных операций против сербов в соответствии с подготовленным списком "стационарных целей", не были ознакомлены два постоянных члена СБ – Китай и Россия.В 1999 году в нарушение Устава ООН и без санкции Совбеза ООН началась агрессия НАТО против Югославии, соответствующая военная операция получила название "Союзная сила". Официальным поводом начала военных действий было объявлено присутствие сербских войск на территории края Косово и Метохии, который входит в состав Сербии. Сербские власти были ложно обвинены в этнических чистках: в январе 1999 года в селе Рачак произошел инцидент с массовым убийством мирных жителей, албанские сепаратисты обвинили югославских военных в расправе над гражданским населением. Белград заявлял о том, что там проходил бой, в результате которого были убиты около 40 албанских боевиков. Расследование инцидента проводили эксперты из Белоруссии, Финляндии и Сербии в присутствии представителей миссии ОБСЕ. Они подтвердили, что убитые были боевиками. В свою очередь, Комиссия Европейского Союза (большинство членов которого входят в НАТО) под руководством Хелены Ранты утверждала, что жертвы были безоружными гражданскими лицами, расстрелянными в упор. НАТО, невзирая на подтвержденные ОБСЕ оценки экспертов, начало операцию без мандата Совета безопасности ООН как гуманитарную интервенцию. В ходе операции авиация НАТО совершила более 38 тысяч самолетовылетов, из них 10 484 боевых вылета. Было сброшено и выпущено более 23 тысяч тяжелых бомб и ракет, 37 тысяч кассетных боеприпасов.В ходе авиаударов были использованы запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном (U 238), а также кассетные бомбы и снаряды с графитоэлектромагнитной зарядкой, которые сбрасывались на местные ТЭЦ и энергообъекты. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов вызвали выпадение черного кислотного дождя, а нефть, нефтепродукты и токсичные вещества отравили водную систему Югославии и других стран Балканского полуострова.Число военных и гражданских лиц, погибших в ходе операции, до сих пор точно не установлено. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тысяч человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысяч человек. При этом НАТО нанесло удар по посольству Китая в Белграде, в результате погибли граждане КНР. Кроме того, авиация НАТО нанесла удары даже по колоннам албанских беженцев и пассажирскому поезду, убив ни в чем не повинных гражданских лиц.Западная правозащитная организация Human Rights Watch, финансируемая фондами, связанными с правительством США, подтвердила 90 инцидентов, в ходе которых в результате бомбардировок НАТО погибло гражданское население. По утверждению организации, во время операции "Союзная сила" было убито от 489 до 528 мирных жителей.В 2001 году была начата военная операция "Несокрушимая свобода" на территории Афганистана, в которой приняли участие вооруженные силы США и контингент Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Она стала ответом на теракт 11 сентября, совершенный членами террористической организации "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная в России). Коалиция стран НАТО во главе с США завершила боевую миссию в Афганистане 31 декабря 2014 года. С 1 января 2015 года союзники начали миссию "Решительная поддержка". Ее основной задачей было обучение афганских сил безопасности. В 2020 году США заключили мирное соглашение с талибами, согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана, из-за буксовавших мирных переговоров процесс застопорился. Президент США Джо Байден в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО. В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа 2021 года.Согласно американскому докладу специального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), который был выпущен в августе 2021 года, за двадцать лет конфликта в Афганистане погибли 2443 американских солдата, 20 666 были ранены, потери натовских войск составили по крайней мере 1144 солдат убитыми, следует из последнего. Согласно документу, потери афганцев в десятки раз выше – как минимум 66 тысяч военнослужащих погибли, точных сведений о раненых нет. Среди мирного населения жертвами стали 48 тысяч человек и, по признанию автора доклада, реальные цифры могут быть гораздо выше. На самую долгую войну в своей истории американское правительство потратило почти триллион долларов – порядка 145 миллиардов были выделены на восстановление страны, ее экономики, институтов гражданского общества, еще 837 миллиардов долларов Пентагон потратил на военные операции.В российском МИД отметили, что "20-летнее присутствие натовских контингентов в ИРА, а затем их поспешное "бегство" не достигли ни одной из запланированных целей, ситуация только ухудшилась".В 2011 году международной коалиции под командованием НАТО провела военную операцию в Ливии. Операция Североатлантического альянса получила название "Объединенный защитник".Совет безопасности ООН 17 марта 2011 года резолюцией №1973 санкционировал военное вмешательство в Ливию под предлогом защиты населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной оппозиции. Россия при голосовании воздержалась.Это дало возможность НАТО проводить бомбардировки Ливии. В результате гражданской войны лидер ливийской Джамахирии Муамар Каддафи был свергнут и 20 октября жестоко убит близ своего родного города Сирт, скрываясь от преследования оппозиции. Это убийство вызвало восторг госсекретаря США Хиллари Клинтон, кадры с ее радостной реакцией вызвали осуждение в разных странах мира. Операция НАТО в Ливии завершилась 31 октября 2011 года.По экспертным оценкам, во время операции погибли 40 тысяч человек.При этом страна, которая на тот момент была одной из самых развитых и стабильных в Африке с точки зрения безопасности, в результате фактически распалась и превратилась в прибежище террористов и радикальных группировок. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшим в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля 2021 года в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая должна была руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на декабрь 2021 года. Однако выборы президента и парламента так и не состоялись из-за отсутствия необходимой конституционной основы. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили призвал политические силы страны провести парламентские и президентские выборы в 2024 году.НАТО И РОССИЯВ мае 1997 года в Париже был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, в котором было отмечено, что Россия и НАТО "не рассматривают друг друга как противников". Документом оговаривалось, что на территории новых членов альянса не будет размещаться ядерное оружие, а также крупные военные контингенты стран НАТО.В развитие положений Основополагающего акта в 2002 году в Риме (Италия) была принята Декларация глав государств и правительств РФ и стран-членов НАТО "Отношения Россия – НАТО: новое качество", согласно которой был учрежден Совет Россия – НАТО как механизм для консультаций, выработки консенсуса, сотрудничества, совместных решений и действий России и НАТО по широкому спектру вопросов безопасности в евроатлантическом регионе.У России и НАТО не раз возникали разногласия по ряду принципиальных вопросов. Речь идет о многочисленных нарушениях международного права, продвижении НАТО к российским рубежам, развитии военной инфраструктуры на территории новых членов, формировании европейского сегмента глобальной ПРО США, участии неядерных стран в ядерных учениях под эгидой блока.Случались ситуации, когда отношения прерывались – в 1999 году в связи с агрессией НАТО против Югославии, в 2008 году после начатого режимом Михаила Саакашвили конфликта в Южной Осетии, обернувшегося поражением Грузии. https://ria.ru/20190415/1552694807.htmlСлучались ситуации, когда отношения прерывались – в 1999 году в связи с агрессией НАТО против Югославии, в 2008 году после начатого режимом Михаила Саакашвили конфликта в Южной Осетии, обернувшегося поражением Грузии.Но настоящей "точкой невозврата" для отношений РФ и НАТО стал конфликт на Украине. Альянс в одностороннем порядке заморозил все практическое сотрудничество с Россией, оставив открытым лишь канал взаимодействия по политическим вопросам на посольском уровне.В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что отношения с альянсом носят удручающий характер. Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября была приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.8 декабря 2021 года президент США Джо Байден сообщил о подготовке встречи США и ведущих стран НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения альянса и выработать меры для снижения напряжения на его восточном фланге.17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.В США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности.2 февраля 2022 года испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.В нем, в частности, говорится, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности.В предоставленных материалах говорилось, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой следующие вопросы:Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.3 марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины и что в планы РФ не входит оккупация Украины.Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью "конфликта на Украине", альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений. Отдельные страны-члены потворствуют отправке наемников, в том числе из "бывших военнослужащих", для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований. Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений.В МИД РФ отмечают, что Североатлантический блок не предпринял ни единой попытки склонить украинское руководство к мирному урегулированию ситуации в Донбассе.Более того генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag выразил уверенность, что "с еще большим количеством современного вооружения возрастает вероятность" того, что Украина сможет "выбить" российские войска из Донбасса. При этом он призвал быть готовым к тому, что конфликт затянется на годы.В мае 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist призвал альянс снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на территории России.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В интервью Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что если Запад введет войска на Украину, то Россия отнесется к ним как к интервентам. Вместе с тем, президент отметил, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. "Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя", – пояснил он.Глава государства также заявил, что после начала спецоперации западные страны полагали покончить с Россией, но "столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил". Президент Владимир Путин, комментируя предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по России, заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют"."Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", - сказал Путин.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

