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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774620533.html
Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины
Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:52
2022-02-24T06:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины."Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении к гражданам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
05:52 24.02.2022 (обновлено: 06:26 24.02.2022)
 
Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины

Президент Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины.
"Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении к гражданам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Освоение Украины НАТО неприемлемо, заявил Путин
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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