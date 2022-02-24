https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774620533.html

Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины

Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T05:52

2022-02-24T05:52

2022-02-24T06:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774188440_0:0:2768:1558_1920x0_80_0_0_5ee60e1149b01b2378184489f4991a98.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины."Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении к гражданам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/nato-1774622879.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина