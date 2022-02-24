https://ria.ru/20220224/demilitarizatsiya-1774620533.html
Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины
Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:52
2022-02-24T05:52
2022-02-24T06:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины."Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении к гражданам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
05:52 24.02.2022 (обновлено: 06:26 24.02.2022)
Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины
Президент Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины