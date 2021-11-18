https://ria.ru/20211118/nato-1759669150.html

НАТО сломала механизмы диалога с Россией, заявил Путин

НАТО сломала механизмы диалога с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

НАТО сломала механизмы диалога с Россией, заявил Путин

НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:49

2021-11-18T16:49

2021-11-18T17:37

в мире

владимир путин

нато

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер, заявил президент России Владимир Путин."Аналогично, если не более удручающая (чем с ЕС - ред.) ситуация складывается с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", - сказал Путин."Более того, НАТО инициативно сломала все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать", - подчеркнул президент."Взяли на голом месте, без объяснения причины выслали (российских) дипломатов. А потом обижаются, что закрыли их миссию в России. Чего обижаться-то? Это их инициатива. Они сделали своими руками и ищут виноватых потом ", - сказал Путин.По его словам, в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы и мира в целом."Ну, не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать. Но зачем высылать дипломатов? На голом месте, без всяких причин. Для них спорт что ли какой-то?", - отметил Путин.Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября приостановена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.

https://ria.ru/20211019/voyna-1755235425.html

https://ria.ru/20211018/nato-1755092823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Не очень-то и хотелось" – Путин о сотрудничестве с НАТО "Не хотят сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось... Думаю, что они захотят" - Путин об отношениях с НАТО. 2021-11-18T16:49 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, владимир путин, нато, россия