https://ria.ru/20211118/nato-1759669150.html
НАТО сломала механизмы диалога с Россией, заявил Путин
НАТО сломала механизмы диалога с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
НАТО сломала механизмы диалога с Россией, заявил Путин
НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:49
2021-11-18T16:49
2021-11-18T17:37
в мире
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер, заявил президент России Владимир Путин."Аналогично, если не более удручающая (чем с ЕС - ред.) ситуация складывается с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", - сказал Путин."Более того, НАТО инициативно сломала все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать", - подчеркнул президент."Взяли на голом месте, без объяснения причины выслали (российских) дипломатов. А потом обижаются, что закрыли их миссию в России. Чего обижаться-то? Это их инициатива. Они сделали своими руками и ищут виноватых потом ", - сказал Путин.По его словам, в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы и мира в целом."Ну, не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать. Но зачем высылать дипломатов? На голом месте, без всяких причин. Для них спорт что ли какой-то?", - отметил Путин.Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября приостановена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.
https://ria.ru/20211019/voyna-1755235425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759681638_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d5aa220bc213337371906f65d3f17e1.jpg
"Не очень-то и хотелось" – Путин о сотрудничестве с НАТО
"Не хотят сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось... Думаю, что они захотят" - Путин об отношениях с НАТО.
2021-11-18T16:49
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в мире, владимир путин, нато, россия
16:49 18.11.2021 (обновлено: 17:37 18.11.2021)
НАТО сломала механизмы диалога с Россией, заявил Путин
Путин: НАТО демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к российским границам
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. НАТО
сломала механизмы диалога с Россией
, отношения с альянсом носят удручающий характер, заявил президент России Владимир Путин
.
"Аналогично, если не более удручающая (чем с ЕС - ред.) ситуация складывается с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", - сказал Путин.
"Более того, НАТО инициативно сломала все механизмы диалога. На военную же активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем реагировать", - подчеркнул президент.
"Взяли на голом месте, без объяснения причины выслали (российских) дипломатов. А потом обижаются, что закрыли их миссию в России. Чего обижаться-то? Это их инициатива. Они сделали своими руками и ищут виноватых потом ", - сказал Путин.
По его словам, в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы и мира в целом.
"Ну, не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать. Но зачем высылать дипломатов? На голом месте, без всяких причин. Для них спорт что ли какой-то?", - отметил Путин.
Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
, Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября приостановена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве
. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.