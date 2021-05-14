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В Боснии и Герцеговине начинаются крупнейшие учения НАТО
В Боснии и Герцеговине начинаются крупнейшие учения НАТО
Военное руководство Боснии и Герцеговины (БиГ) и представители посольства США в пятницу торжественно встретят участников этапа крупнейших учений НАТО Defender... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:58
2021-05-14T10:58
нато
босния и герцеговина
безопасность
в мире
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БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Военное руководство Боснии и Герцеговины (БиГ) и представители посольства США в пятницу торжественно встретят участников этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 21, сообщило министерство обороны страны.БиГ не является членом НАТО, страна участвует в программе "Партнерство ради мира". Однако глава МО Сифет Поджич заявлял местным СМИ в мае, что Сараево находится "на последней ступени перед членством" в альянсе. На главной странице сайта минобороны размещен слоган "Едины на пути к НАТО". Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) официально сообщило о прибытии в пятницу на учения в БиГ свыше 300 военнослужащих США из Национальных гвардий Алабамы и Флориды."В связи с проведением учений Быстрый ответ 21 (Immediate Response 21) в международном аэропорту Сараево американских военнослужащих встречают министр обороны БиГ Сифет Поджич, посол США Эрик Нельсон, замначальника Объединенного штаба БиГ Вооружённых сил БиГ генерал-майор Ивица Йеркич и командующий штаба НАТО в Сараево бригадный генерал США Эрик Фолкестад", - сообщило боснийское минобороны. Встреча будет торжественной, с почетным караулом.На этом этапе маневров, по данным официального сайта EUCOM, учения пройдут в 12 странах на 31 объекте. Первыми в регионе западных Балкан маневры Defender Europe 21 стартовали в албанском порту Дуррес 4 мая в присутствии высшего руководства страны и нескольких американских генералов.По плану учений в мае-июне в них примут участие около 28 тысяч военнослужащих нескольких государств. На этих маневрах будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделят не Восточной, а Юго-Восточной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании с участием местных военных. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО, Венгрия послужит тылом.
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нато, босния и герцеговина, безопасность, в мире

В Боснии и Герцеговине начинаются крупнейшие учения НАТО

10:58 14.05.2021
 
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
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БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Военное руководство Боснии и Герцеговины (БиГ) и представители посольства США в пятницу торжественно встретят участников этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 21, сообщило министерство обороны страны.
БиГ не является членом НАТО, страна участвует в программе "Партнерство ради мира". Однако глава МО Сифет Поджич заявлял местным СМИ в мае, что Сараево находится "на последней ступени перед членством" в альянсе. На главной странице сайта минобороны размещен слоган "Едины на пути к НАТО". Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) официально сообщило о прибытии в пятницу на учения в БиГ свыше 300 военнослужащих США из Национальных гвардий Алабамы и Флориды.
"В связи с проведением учений Быстрый ответ 21 (Immediate Response 21) в международном аэропорту Сараево американских военнослужащих встречают министр обороны БиГ Сифет Поджич, посол США Эрик Нельсон, замначальника Объединенного штаба БиГ Вооружённых сил БиГ генерал-майор Ивица Йеркич и командующий штаба НАТО в Сараево бригадный генерал США Эрик Фолкестад", - сообщило боснийское минобороны. Встреча будет торжественной, с почетным караулом.
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На этом этапе маневров, по данным официального сайта EUCOM, учения пройдут в 12 странах на 31 объекте. Первыми в регионе западных Балкан маневры Defender Europe 21 стартовали в албанском порту Дуррес 4 мая в присутствии высшего руководства страны и нескольких американских генералов.
По плану учений в мае-июне в них примут участие около 28 тысяч военнослужащих нескольких государств. На этих маневрах будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделят не Восточной, а Юго-Восточной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании с участием местных военных. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО, Венгрия послужит тылом.
 
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