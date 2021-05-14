https://ria.ru/20210514/nato-1732263563.html

В Боснии и Герцеговине начинаются крупнейшие учения НАТО

В Боснии и Герцеговине начинаются крупнейшие учения НАТО

Военное руководство Боснии и Герцеговины (БиГ) и представители посольства США в пятницу торжественно встретят участников этапа крупнейших учений НАТО Defender... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:58

2021-05-14T10:58

2021-05-14T10:58

нато

босния и герцеговина

безопасность

в мире

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БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Военное руководство Боснии и Герцеговины (БиГ) и представители посольства США в пятницу торжественно встретят участников этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 21, сообщило министерство обороны страны.БиГ не является членом НАТО, страна участвует в программе "Партнерство ради мира". Однако глава МО Сифет Поджич заявлял местным СМИ в мае, что Сараево находится "на последней ступени перед членством" в альянсе. На главной странице сайта минобороны размещен слоган "Едины на пути к НАТО". Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) официально сообщило о прибытии в пятницу на учения в БиГ свыше 300 военнослужащих США из Национальных гвардий Алабамы и Флориды."В связи с проведением учений Быстрый ответ 21 (Immediate Response 21) в международном аэропорту Сараево американских военнослужащих встречают министр обороны БиГ Сифет Поджич, посол США Эрик Нельсон, замначальника Объединенного штаба БиГ Вооружённых сил БиГ генерал-майор Ивица Йеркич и командующий штаба НАТО в Сараево бригадный генерал США Эрик Фолкестад", - сообщило боснийское минобороны. Встреча будет торжественной, с почетным караулом.На этом этапе маневров, по данным официального сайта EUCOM, учения пройдут в 12 странах на 31 объекте. Первыми в регионе западных Балкан маневры Defender Europe 21 стартовали в албанском порту Дуррес 4 мая в присутствии высшего руководства страны и нескольких американских генералов.По плану учений в мае-июне в них примут участие около 28 тысяч военнослужащих нескольких государств. На этих маневрах будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В отличие от прошлых лет, в 2021 году особое внимание уделят не Восточной, а Юго-Восточной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании с участием местных военных. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО, Венгрия послужит тылом.

https://ria.ru/20210512/nato-1731967987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, босния и герцеговина, безопасность, в мире