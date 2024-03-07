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Швеция вступила в НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
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16:45 07.03.2024 (обновлено: 18:41 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931775607.html
Швеция вступила в НАТО
Швеция вступила в НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
Швеция вступила в НАТО
Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США на своем сайте. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:45
2024-03-07T18:41
в мире
швеция
государственный департамент сша
нато
сша
россия
дмитрий песков
тамаш шуйок
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США на своем сайте."Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", — говорится в публикации.Таким образом, скандинавская страна стала 32-м участником Североатлантического альянса. Официальная процедура завершится к вечеру четверга, а шведский флаг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут в начале следующей недели, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Изначально заявку Швеции не одобряли Турция и Венгрия. Анкара выступала против поддержки Стокгольмом курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Анкара одобрила вступление страны в альянс в январе этого года.В Венгрии против инициативы долгое время выступали местные депутаты, отмечавшие, что шведские власти распространяют "бессовестную ложь" об их стране. Президент Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в минувшую среду.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Ленинградский и Московский военные округа созданы в том числе из-за расширения НАТО.
https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, швеция, государственный департамент сша, нато, сша, россия, дмитрий песков, тамаш шуйок, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, венгрия
В мире, Швеция, Государственный департамент США, НАТО, США, Россия, Дмитрий Песков, Тамаш Шуйок, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Венгрия
Швеция вступила в НАТО

Госдепартамент США: протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

© AFP 2024 / TT News Agency/Christine OlssonСамолеты B-1B Lancer и B-52 Stratofortress в сопровождении шведских истребителей Jas 39 Gripen в небе над Стокгольмом
Самолеты B-1B Lancer и B-52 Stratofortress в сопровождении шведских истребителей Jas 39 Gripen в небе над Стокгольмом - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AFP 2024 / TT News Agency/Christine Olsson
Самолеты B-1B Lancer и B-52 Stratofortress в сопровождении шведских истребителей Jas 39 Gripen в небе над Стокгольмом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США на своем сайте.
"Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", — говорится в публикации.
Таким образом, скандинавская страна стала 32-м участником Североатлантического альянса. Официальная процедура завершится к вечеру четверга, а шведский флаг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут в начале следующей недели, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в блок после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом альянса.

Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ
Вчера, 16:16
Изначально заявку Швеции не одобряли Турция и Венгрия. Анкара выступала против поддержки Стокгольмом курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Анкара одобрила вступление страны в альянс в январе этого года.
В Венгрии против инициативы долгое время выступали местные депутаты, отмечавшие, что шведские власти распространяют "бессовестную ложь" об их стране. Президент Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в минувшую среду.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Ленинградский и Московский военные округа созданы в том числе из-за расширения НАТО.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
1 марта, 08:00
 
В миреШвецияГосударственный департамент СШАНАТОСШАРоссияДмитрий ПесковТамаш ШуйокТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзВенгрия
 
 
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