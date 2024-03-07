https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931775607.html

Швеция вступила в НАТО

Швеция вступила в НАТО - РИА Новости, 07.03.2024

Швеция вступила в НАТО

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США на своем сайте. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:45

2024-03-07T16:45

2024-03-07T18:41

в мире

швеция

государственный департамент сша

нато

сша

россия

дмитрий песков

тамаш шуйок

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США на своем сайте."Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", — говорится в публикации.Таким образом, скандинавская страна стала 32-м участником Североатлантического альянса. Официальная процедура завершится к вечеру четверга, а шведский флаг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут в начале следующей недели, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Изначально заявку Швеции не одобряли Турция и Венгрия. Анкара выступала против поддержки Стокгольмом курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Анкара одобрила вступление страны в альянс в январе этого года.В Венгрии против инициативы долгое время выступали местные депутаты, отмечавшие, что шведские власти распространяют "бессовестную ложь" об их стране. Президент Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в минувшую среду.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Ленинградский и Московский военные округа созданы в том числе из-за расширения НАТО.

https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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турция

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Как расширялась НАТО Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас. 2024-03-07T16:45 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, государственный департамент сша, нато, сша, россия, дмитрий песков, тамаш шуйок, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, венгрия