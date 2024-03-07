Швеция вступила в НАТО
Госдепартамент США: протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу
© AFP 2024 / TT News Agency/Christine OlssonСамолеты B-1B Lancer и B-52 Stratofortress в сопровождении шведских истребителей Jas 39 Gripen в небе над Стокгольмом
Самолеты B-1B Lancer и B-52 Stratofortress в сопровождении шведских истребителей Jas 39 Gripen в небе над Стокгольмом
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США на своем сайте.
"Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", — говорится в публикации.
Таким образом, скандинавская страна стала 32-м участником Североатлантического альянса. Официальная процедура завершится к вечеру четверга, а шведский флаг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут в начале следующей недели, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в блок после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом альянса.
Изначально заявку Швеции не одобряли Турция и Венгрия. Анкара выступала против поддержки Стокгольмом курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Анкара одобрила вступление страны в альянс в январе этого года.
В Венгрии против инициативы долгое время выступали местные депутаты, отмечавшие, что шведские власти распространяют "бессовестную ложь" об их стране. Президент Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в минувшую среду.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Ленинградский и Московский военные округа созданы в том числе из-за расширения НАТО.