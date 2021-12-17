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МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
Российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:44
2021-12-17T22:34
сша
россия
нато
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.Основные положения первого документа:Он составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств. Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через через 30 дней.Основные положения второго документа:Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что готовы незамедлительно начать переговоры по проектам.Ранее Рябков сказал РИА Новости, что, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html
https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763876011.html
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сша, россия, нато
13:44 17.12.2021 (обновлено: 22:34 17.12.2021)
 
МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Максим БлиновВид с самой высокой площадки комплекса "Башня Федерация"
Вид с самой высокой площадки комплекса Башня Федерация - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Основные положения первого документа:
  • исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;
  • не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
  • отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
  • не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
  • не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;
  • подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы;
  • дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;
  • создать горячие линии для экстренных контактов.
Он составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.

Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через через 30 дней.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
00:58
В НАТО выдвинули условие для диалога с Россией
Основные положения второго документа:
  • не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
  • воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
  • воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
  • не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
  • не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
  • не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
  • США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;
  • США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 15:57
В МИД рассказали о контактах с США по вопросам гарантий безопасности
Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что готовы незамедлительно начать переговоры по проектам.

Ранее Рябков сказал РИА Новости, что, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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