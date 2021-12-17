https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764226189.html

МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

Российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:44

2021-12-17T13:44

2021-12-17T22:34

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.Основные положения первого документа:Он составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств. Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через через 30 дней.Основные положения второго документа:Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что готовы незамедлительно начать переговоры по проектам.Ранее Рябков сказал РИА Новости, что, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html

https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763876011.html

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