13:44 17.12.2021 (обновлено: 22:34 17.12.2021)
МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Основные положения первого документа:
- —исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;
- —не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
- —отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- —не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
- —не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;
- —подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы;
- —дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;
- —создать горячие линии для экстренных контактов.
Он составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.
Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через через 30 дней.
Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через через 30 дней.
Основные положения второго документа:
- —не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
- —воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- —воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- —не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
- —не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- —не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- —США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;
- —США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.
15 декабря, 15:57В МИД рассказали о контактах с США по вопросам гарантий безопасности
Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что готовы незамедлительно начать переговоры по проектам.
Ранее Рябков сказал РИА Новости, что, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что готовы незамедлительно начать переговоры по проектам.
Ранее Рябков сказал РИА Новости, что, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.