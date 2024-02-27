Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон заявил, что поражение России необходимо для безопасности ЕС
© AFP 2024 / GONZALO FUENTESПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал необходимым нанести поражение России для выгоды Европе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже по итогам встречи по поддержке Украины, сообщает Le Figaro.
"Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе", — заявил Макрон.
"Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе", — заявил Макрон.
На этой же пресс-конференции Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Французы раскритиковали слова Макрона. В комментариях к статье в Le Figaro читатели призвали его не провоцировать Россию, прекратить конфликт на Украине и не разжигать мировую войну.
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить уроки истории.
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал Макрона не лезть в агрессоры и вспомнить уроки истории.